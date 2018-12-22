«Міст єднання: освіта — культура»

31 жовтня 2018 року в спеціалізованій школі I–III ступенів №138 з поглибленим вивченням предметів природничого циклу Шевченківського району міста Києва (директор О. В. Адаменко) відбулося урочисте відкриття арт-галереї «Місто майстрів країни Здійснення Мрій». На зустріч завітали представники культури, освіти України, представники громадських організацій.

Арт-галерею «Місто майстрів країни Здійснення Мрій» підтримали: Асоціація художників-чорнобильців членів НСХУ, Український фонд культури імені Бориса Олійника, Національна спілка письменників України, Національна музична академія ім. П. І. Чайковського, Обласний центр гуманної педагогіки, Центр духовного розвитку та творчої ініціативи «Гармонія» та інші партнери.

Головна ідея — передача культурного гена української інтелігенції сучасним дітям; налагодження зв’язків поколінь завдяки мистецтву; створення живого культурного кола через творче спілкування між дітьми і дорослими.

Організували захід вчителі естетичного циклу шкіл №138 і №106 Наталія Веселицька, автор проекту «Сад Любові та Радості України — країни Здійснення Мрій»; керівник галереї «Місто майстрів країни Здійснення Мрій» та Ірина Дживаго, координатор проекту «Сад Любові та Радості України — країни Здійснення Мрій». На відкритті галереї Н. Веселицька відзначила, що галерею створено за сприяння адміністрації школи №138 та особисто — директора Оксани Володимирівни Адаменко.

«Сьогодні гості прийшли до нас незвичайні — митці, художники, артисти, творці, люди, які творять чудо: чудо в нашій школі, чудо в нашому місті, чудо в нашій країні, — сказала Оксана Адаменко. — Не було б такої кімнати, цього приміщення, цих картин без наших працівників. Подих, звичайно, надають всьому наші вчителі Ірина Леонідівна Дживаго і Наталія Вікторівна Веселицька, які працюють разом у нашій школі близько трьох років, започаткувавши таку цікаву роботу, яка потребує великої уваги». Директор висловила подяку всім учасникам проекту.

Однією з перших із тих, хто доклав зусиль до творення колекції галереї була Вікторія Миколаївна Шевченко. Все почалося з робіт її батька, представлених в день відкриття, який не є професійним художником, але був дуже натхненною людиною, вивчав творчість інших митців і розвивав свою. Він лишив значний творчий спадок.

Багато років творчі ініціативи Н. Веселицької та І. Дживаго підтримує Український фонд культури ім. Бориса Олійника. Співпраця триває з 2007 року. Вони мали можливість познайомитись із головою Борисом Іллічем Олійником та заступником Миколою Миколайовичем Шелестом. «Наша співпраця продовжилася: вже двічі беремо участь в конкурсі «Нові імена України», ми отримуємо дипломи, за що дуже вдячні», — зазначила Н. Веселицька.

Микола Шелест сказав: «Наші діти — це спадщина, спадковість. А вже талант — це щось небесне. Не кожному дано талант, щоб він в житті вів по своєму шляху. Ми повинні працювати для того, щоб відтворити Українську державу».

Відвідав відкриття і Жорж Іванович Шанаєв, який створив громадську творчу організацію «Ми духом незламні», з постійно діючою в різних місцях галереєю. Для дітей він розробив «Капітанську абетку» — вірші з малюнками.

Згадали на відкритті й вклад у галерею Юрія Дрюченка, голови Асоціації художників-чорнобильців членів НСХУ, голову журі образотворчого напрямку Всеукраїнського мистецького фестивалю «Україна — країна Здійснення Мрій», основного ініціатора і рухому силу, яка допомагала робити галерею.

Приїхали та мали слово гості з інших міст, зокрема, з Вишгороду та Ржищева. Василь Михальчук, виконуючий обов’язки директора історичного музею Вишгородського історико-культурного заповідника та Ірина Кириченко, науковий співробітник заповідника високо оцінили галерею, а також запросили в гості у Вишгородський історико-культурний заповідник присутніх та учнів шкіл Києва, де можна пройти майстер-класи ліплення з глини, лозоплетіння, дізнатися більше про давньоруські письмена тощо, де діє школа юного бджоляра і де незабаром буде відкрито школу археолога. Подарували цікаві та змістовні видання, пов’язані з Вишгородом.

Художниця Віра Вертиленко народилася на Донбасі, але з чотирьох років живе у місті Ржищів і є його славою. Її картини ми побачили на стінах галереї — портрети та чудові ікони. Вона пережила клінічну смерть, і це стало поштовхом до початку художньої творчості. Все почалося з написання ікони Богородиці, яка здивувала родичів і знайомих. Талант майстрині став розквітати: почали народжуватися чудові образи на іконах та портретах, виконані в різних техніках — олійний живопис, графіка різними матеріалами.

Поетеса Людмила Леляк, головний спеціаліст відділу культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради, звернулася до організаторів відкриття галереї: «Дякуємо вам за те, що ви є, що ви своїм мистецтвом, духом, словом пророчим авторитетно тримаєте нашу землю, Україну. Ця галерея невеличка, але я бачу її великою, і думаю, що вона матиме в Україні і продовження, і статус, і даватиме крила людям мистецтва».

Запам’яталися яскраві виступи гостей: Євгена Гули, професора Київського Національного університету технологій і дизайну; Зої Логвиненко, менеджера по зв’язках з громадськістю ЦБС Голосіївського району м. Києва; Людмили Грабовенко, заступника Генерального директора «Видавничого дому», заступника головного редактора Всеукраїнської газети «Справи сімейні», секретаря Українського фонду культури, члена її наглядової Ради, члена Національної спілки журналістів України, Відмінника освіти України, колекціонера, кавалера ордену княгині Ольги; від редакції «Справи сімейні» гостей привітала Наталія Ільїна і Регіна Гарифуліна, керівник проектів Федерації жінок «Жінки за мир у всьому світі»; представниця міського центру сім’ї «Родинний дім» Тетяна Гуденко, начальник відділу з гендерних питань КМЦС, міський центр сім’ї «Родинний дім» запропонувала продовжити плідну співпрацю, яка триває вже багато років. «Галерея, — підкреслила вона, — відкриває нові можливості для співпраці!». Сподобався яскравий виступ Олександра Тарасова, представника благодійного фонду «За покликом серця», автора та виконавця пісень з акомпонементом на гітарі; розповіла про свого батька та його твори, представлені в галереї, його молодша донька Олена та багато інших.

Зйомку проводила Ірина Сисоєва з командою «Академія зірок», автор інтернет-проекту та інтернет-каналу «Академія зірок»; з власними іскрометними літературними творами виступили члени літературного журі фестивалю «Україна — країна Здійснення Мрій» Наталія Савіна і Олександр Різник, члени Міжнародної гільдії письменників.

Справжньою родзинкою стали подарунки від партнерів. Надія Сердюк, викладач школи мистецтв ім. М. Д. Леонтовича Деснянського району м. Києва і зразкової студії «Колорит» подарувала два чудових дитячих батика.

Любов Іванова подарувала картини студенток Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, які вона у них придбала.

Голова літературного журі нашого фестивалю 2018 року Тетяна Майданович, письменниця, перекладач, беззмінний редактор видавництва «Криниця», подарувала книжки, віддруковані цим видавництвом, а Зоя Логвиненко — деякі твори свого батька письменника Антона Логвиненка.