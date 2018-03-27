Літературно-мистецька премія імені Леоніда Глібова

5 березня в рамках засідання клубу «Краєзнавець», саме у день народження відомого українського письменника, поета, байкаря, видавця, громадського діяча Леоніда Івановича Глібова (1827—1893) відбулось урочисте вручення престижної відзнаки — обласної літературно-мистецької премії імені Леоніда Глібова лауреатам 2018 року.

Вечір відкрила легендарна пісня «Журба» у виконанні капели бандуристів імені Остапа Вересая Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм (художній керівник заслужена артистка України Раїса Борщ, хормейстер заслужений працівник культури України Микола Борщ).

Голова журі конкурсу, заслужений працівник культури України, письменник Михайло Ткач розповів про історію заснування премії та представив цьогорічних лауреатів. Ними стали: поетеса, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри мов і методики їх викладання Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Олена Мамчич (м. Чернігів) — за книгу поезій «Константа»; письменник Олег Гончаренко (м. Мелітополь Запорізька обл.) — за роман «Я прошу Вас — живіть!»; журналіст, письменник, заслужений журналіст України Микола Будлянський (м. Чернігів) — за краєзнавчі та художні твори про село, зокрема книгу «Час рікою пливе»; громадський діяч, меценат Олександр Сенчик (смт Парафіївка Ічнянського р-ну) — за значну благодійну, патріотичну та культурницьку діяльність; артист-вокаліст Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм, заслужений артист України Володимир Гришин (Чернігів) — за активну концертну діяльність, популяризацію та високохудожнє виконання українських народних пісень.

Тепло та емоційно вітали відзначених премією імені Леоніда Глібова поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Дмитро Іванов, президент Міжнародної літературно-мистецької Академії України, письменник та журналіст Сергій Дзюба, директор літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського Ігор Коцюбинський.

Головний бібліотекар відділу наукової інформації та бібліографії Оксана Плаунова представила біобібліографічний покажчик «Леонід Іванович Глібов та Чернігівщина», що був підготовлений працівниками відділу.

Святковим подарунком всім присутнім стали українські пісні у чудовому виконанні заслуженого артиста України, артиста-вокаліста Чернігівського обласного філармонійного центру фестивалів та концертних програм Володимира Гришина.

Захід супроводжувала книжково-ілюстративна виставка «Сузір'я зачарованої Десни», яку представила модератор заходу, завідувач відділу краєзнавства Ірина Каганова.