У листопаді в Літературно-меморіальному музеї-квартирі П. Г. Тичини відбувся літературно-музичний вечір, присвячений творчості Леоніда Бондаря-Дністрового — українського репресованого поета, письменника, журналіста.

Ініціатором проведення заходу була українсько-італійська асоціація «Музика завтра» ( A.G.M.D.), і представляла її артдиректор пані Аліна Грегуль, яку з ентузіазмом підтримали співробітники музею Павла Тичини. Вона докладно розповіла про життя й творчість опального поета, представила його поетичну збірку «Струни серця», яка була видана в Італії за сприяння історика, редактора та мецената Діно Модаффері Кондо. На вечорі були представлені й інші книги, присвячені творчості Л. О. Бондаря-Дністрового: «Самоцвіт із темряви» канадського письменника М. Дубаса, книга краєзнавця Катерини Плівачук «Літературна Сквирщина», деякі місцеві сквирські газети, у яких були надруковані патріотичні вірші поета.

Вечір був насичений: тут було і глибоко проникливе художнє читання Іриною Соколовою віршів Леоніда Бондаря-Дністрового, і чудові музичні твори Лисенка, Косенка, Степового, Чайковського, які так натхненно й віртуозно виконала чудова піаністка — заслужена артистка мистецтв України Аліна Грегуль. Драматизм поезії Л. Бондаря- Дністрового підсилювала музика дореволюційних та сучасних українських авторів.

Почесна гостя — Неллі Бондарь-Шовкун, донька поета, поділилася спогадами про батька Леоніда, матір Марію, про своє нелегке дитинство, надала унікальні світлини й документи з сімейного архіву.

Також завідувачка Бібліотеки Дружби народів ЦБС Подільського району міста Києва Ірина Соколова презентувала Всеукраїнське періодичне видання «Справи сімейні», яке так вчасно, напередодні заходу, надрукувало художньо-документальне оповідання Аліни Грегуль «Марійчина любов», присвячене поету. Присутні ознайомилися з матеріалами, представленими в цьому сучасному журналі, який їм дуже сподобався.

На заході були присутні літератори, науковці-дослідники, співробітники музею і просто зацікавлена київська інтелігенція, яка любить літературу і музику. Відкриття нового літературного імені завжди викликає інтерес співвітчизників до драматичної історії України, трагічного шляху її синів — поетів, журналістів, композиторів.

У залі музею панувала чудова камерна атмосфера, яка по закінченні заходу плавно перетекла в дружнє спілкування.

Ілона Груздєва