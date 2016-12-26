Конкурс заради майбутнього

Уже четвертий рік поспіль Київська міська організація товариства тверезості та здоров’я спільно з громадським рухом «Твереза Україна» провели Літературний конкурс «Ми за тверезе життя!». Це — захід всеукраїнського рівня, метою якого є виховання у молодого покоління тверезого способу життя, а також загального позитивного інформаційного впливу на суспільство. Завдяки підтримці багатьох обласних департаментів освіти тільки в 2015 році учасниками конкурсу стали мешканці 78 міст, 27 селищ міського типу та 150 сіл. Всього надійшло 775 літературних творів від 712 учасників з усіх областей України. В 2016 році в оргкомітет конкурсу на розгляд членів журі надійшло вже біля 800 творчих робіт. Це яскраво свідчить про підвищений інтерес до конкурсу з боку шкільної молоді, а також і дорослих учасників зокрема.

Широка географія і велика кількість учасників дають усі підстави сподіватися — ідея тверезого способу життя посяде гідне йому місце у державній системі виховання та навчання. Сподіваємося, що вихователі, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, а також батьки, які щиро бажають щастя і здоров’я своїм дітям, звернуть увагу на нехитрі, щирі роздуми нашої молоді і підтримають її прагнення.

Творчі роботи учнів 1—11-х класів, що надійшли на Всеукраїнський літературний конкурс «Ми за тверезе життя!» можуть бути використані класними керівниками, вчителями основ здоров’я, української мови, історії, а також батьками для домашнього читання. Вони будуть корисними також для психологів, соціальних працівників, журналістів, активістів тверезницького руху і всім, хто зацікавлений у тверезому вихованні дітей та молоді України й відродженні традиційних моральних цінностей у суспільстві.

Отже, слово надаємо дітям. До вашої уваги, шановні читачі, пропонуємо деякі творчі доробки учасників конкурсу. Читайте, думайте, аналізуйте…

Пишуть учні молодших класів:

Буде твереза вся Україна!

Буде твереза вся Україна!

Буде твереза — буде єдина.

Буде твереза — вільною буде,

У світі гідне місце здобуде!

А як не буде, а як не стане,

Буде ганьба та лихо нам з вами.

Тож буде тверезою, й кожен те знає,

Бо іншого шляху в нас з нею немає!

Зубарь Неллі, м. Харків



Я хочу…

Я хочу, щоб країна

моя розквітала.

Щоб кожна домівка

велику радість мала.

Щоб в сім’ї не пили і не били,

Щоб життя цінували

і дітей любили.

Щоб мама і тато могли пригорнути,

А не залишити і дітей забути.

Тому я стверджую без кінця:

«Я за тверезий спосіб життя!»

Радчик Богдан, м. Рівне

Святкуємо тверезо

Я живу з татом і мамою. Вони ніколи не купують алкоголь. Тато завжди каже: «Пияцтво — страшна біда». Всі наші свята проходять з тортиком, цукерками і чаєм. Я відчуваю себе щасливим у сім’ї. І дуже сильно люблю своїх батьків.

Бартушинський Богдан, м. Рівне

Прагну бути я здоровим

Я — маленький українець,

Люблю працювати.

Поважаю я рідню —

Свою маму й тата.

Та сусідів маю злих:

Завжди чути гомін їх,

Бо пиячать і буянять,

Серце й душу мою ранять.

Виросту великим,

Всіх буду навчати:

Щоб здоровим бути

І здоров’я мати,

Потрібно про нього

Все ж таки дбати

І шкідливі звички забувати.

Радчик Богдан, м. Рівне

Реклама алкоголю — зло!

Я люблю дивитися по телевізору різні пізнавальні передачі, мультфільми. Шкода, що їх так мало. Проте голубий екран заполонили реклами, які пропагують шкідливі звички… Алкогольні «напої»: пиво, вино, горілка шкодять здоров’ю людей. Треба всім об’єднати зусилля у боротьбі з цим злом. Дорослі, подумайте за майбутнє нашої неньки України!

Вандзя Яна, с. Старий

Нижбірок, Тернопільська обл.

Запам’ятай!

На все життя запам’ятай:

Алкоголю не вживай!

Хто його вживає,

Довго не проживає!

І ніде правди діти:

В алкоголіків нещасні діти!

Хто ж алкоголь не вживає,

Той родину щасливу має!

Драч Вікторія, м. Шепетівка, Хмельницька обл.

«Будь твереза, Україно!»

Будь твереза, Україно,

Ти у нас єдина,

Оковита ця проклята

Не може нас здолати.

Пити будемо ми сік —

І продовжимо свій вік,

А горілку і вино

Виллємо ми у вікно.

Щоб не боліла ваша голова,

Не було у вас похмілля,

А кругом було весілля.

Веселись, уся родина, —

Буде твереза наша Україна.

Якименко Олег, с. Гунча,

Вінницька обл.

Пишуть учні 5-х класів

Я обираю тверезе життя!

Я обираю тверезе життя,

Бо всім нам потрібне майбуття.

Твереза людина сягає вершин:

Є мрії, надії, майбутнє,

А хвора людина не встане з колін,

Бо тяга до кращого в неї відсутня.

Шутко Денис, м. Харків

Тверезість — у сім’ї лад

Про це знають тата й мами.

І говорять дітлахам,

Що в сім’ї на лад йдуть справи,

Як тверезо живуть там.

З дітьми в парку погуляють

Радо й весело батьки.

І не сваряться, й не лають —

То й щасливі малюки.

Мама ввечері не плаче,

Син в куточку не рида…

Коли тато прийде п’яним —

Вдома «ядерна війна».

Тож скажу вам всім по правді,

Що тверезість — справжній скарб,

Будуть в нас щасливі сім’ї —

То й в державі буде лад.

Дружук Світлана,

м. Устулуг, Волинська обл.

Пишуть учні 6-х класів

Країна мрій

Знаю дівчину одну.

Знаю я її біду:

В неї тато випиває.

Тож інколи так буває,

Що сидять по вечорах

Вони з мамою в бур’янах.

Поки тато засинає,

Бо ж кулаками він махає…

Та у неї хоч мама є,

Яка її любить і оберігає.

А в декого і мама п’є,

Гіршого цього не буває.

І мріють діти про країну,

Де тверезі мама й тато,

Де в родині свято.

Тож збудуємо такою нашу Україну!

Склянчук Анюта,

м. Любомль, Волинська обл.

Тверезе життя

Щоб мати здоров’я,

роботу, родину,

Ніколи не пий

ні горілки, ні пива.

Займайся ти спортом,

читай та гуляй,

Та тільки «напої»

спиртні не вживай!

Мірошниченко Андрій,

м. Харків

Микола Нестеренко