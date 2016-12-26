Франковий вечір — свято літератури, музики і дружби

Серед багатьох заходів, які були останнім часом проведені в бібліотеці Дружби народів, хотілося б відмітити саме цей — ювілейний літературно-музичний вечір «Зерна, посіяні Франком, тепер зійшли в сто крат…», присвячений 160-річчю з дня народження геніального українського письменника, поета, перекладача, фольклориста… То хіба можна перерахувати всі досягнення цієї особистості? Тільки прочитавши всі 50 томів його творів можна зрозуміти велич його постаті.

До участі в цьому заході було запрошено літераторів та музикантів: Теодозію Зарівну — відому українську журналістку, письменницю, поетесу, перекладачку, головного редактора журналу «Київ», Тетяну Коцебу — Голову правління МГО «Федерація жінок за мир у всьому світі», Людмилу Грабовенко журналіста, колекціонера рідкісних хусток та рушників, відмінника народної освіти України, та артистів: Аліну Грегуль — заслужену артистку мистецтв України, музикознавця-перекладачку, піаністку, оперну співачку, лауреата міжнародних музичних конкурсів у Європі, автора книг про музику та музикантів однієї з найперших в Україні українсько-італійської концертної агенції «A.G.M.D.» — співачок із театру «Молода опера» Ольгу Дорощук і ансамблю імені Лятошинського Тетяну Єсипову. Вони також є лауреатами багатьох конкурсів та фестивалів.

Майже невідомі факти з життя українського генія, про які розповіла пані Теодозія, його відношення до класичної музики, які аналізувала пані Аліна, стали особливою «фішкою» цього вечора.

Що ж до теми «Іван Франко і музика», яку в стислому вигляді передала пані Аліна, то юнаків зацікавила розповідь про його неоднозначне відношення до геніального композитора і співака Дмитра Бортнянського та до автора нашого Гімну Михайла Вербицького через відсутність яскравої фольклорної основи у творчості першого та релігійність поглядів другого. Аліна Ґрегуль розповіла про міцну дружбу Івана Франка з наддніпрянськими композиторами — фундатором української музики Миколою Лисенком, та автором неперевершених вечорниць «Ой, не ходи, Грицю…». — Петром Ніщинським, про його велику симпатію до них, їх творчу співпрацю. Пані Аліна посилалася на спогади сина Івана Франка, розповідаючи про його музичну самоосвіту протягом життя, а також на фактологію, зібрану іншими дослідниками. Тож було згадано про співпрацю поета з галицькими композиторами, про дружбу з відомою оперною співачкою Соломією Крушельницькою.

Чудовим подарунком вечора стало аккапельне виконання артисткою Аліною Грегуль, на прохання публіки, народної пісні, яку так любив письменник Василь Стефаник і часто виконувала сама Крушельницька «Вівці мої, вівці». Цією піснею розпочалася музична частина вечора, звучали романси на слова Івана Франка і Лесі Українки, на музику Лисенка, Степового, Жербіна, Надененка, Алчевського.

Зачарувала присутніх своїм художнім виконанням вокальних творів Тетяна Єсипова. Гарний оперний спів продемонструвала співачка Ольга Дорощук, а чудове виконання музичних творів піаністкою Анною Поліщук приємно здивувало учнів. Враження від концерту було чудове.

Виставка літератури «Гріє всю Україну, а світить далеко дальше», де були представлені старі й нові видання книг Івана Франка, прикрашена квітами і вишитими старовинними рушниками викликала зацікавленість гостей.

Вечір пам’яті великого українця, проведений в бібліотеці, об’єднав людей з різних регіонів нашої країни: Галичини, Донбасу, Правобережної України і став святом літератури, музики і дружби.

Бібліотека Дружби народів централізованої бібліотечної системи Подільського району міста Києва продовжує свій творчий пошук під керівництвом Ірини Соколової і запрошує на нові творчі заходи, інформацію про які можна знайти на сторінках соціальних мереж: Фейсбук — Бібліотека Дружби народів Київ, ВКонтакте — Ірина Соколова (Дружби-Народів-Бібліотека).

Ілона Груздєва