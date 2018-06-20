Дитячий фестиваль «Диво UA»

1 червня 2018 року в Українському Кризовому медіа-центрі міста Києва Мистецьке об'єднання «Народна філармонія» презентувало збірку українських дитячих пісень «Диво UA», присвячену Дню захисту дітей.

Фестиваль «Диво UA» проходив 11 травня у концертному залі Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім». На фестивалі було встановлено рекорд України – проведено найдовший дитячий пісенний марафон, що тривав 4,5 години. Організатори фестивалю – заслужена артистка України Руслана Лоцман, Мистецьке об’єднання «Народна філармонія» отримають сертифікат встановленого рекорду України.

Ідею проведення такого масштабного заходу Руслана Лоцман виношувала вже давно, але не все було так просто з його організацією. Подолавши багато перепон, фестиваль все-таки відбувся.

Потрапивши до атмосфери свята, можна було побачити, як хвилюються його учасники і самі організатори ГО «Народна філармонія». Девіз феста: «В диво вірить кожен – світло переможе!» якнайкраще відображає дух події та її мету – «Диво – це наші діти, наша пісня і наше спільне щасливе майбутнє України!».

На дитячий пісенний фестиваль надіслали свої вітання та пісні діти-українці, що проживають в різних країнах світу: Туреччині, Іспанії, Польщі, Канаді. Це також стало знаковим, бо через такий телеміст можна було відчути єднання українців, де б вони не знаходились.

Академічній оркестр народної та популярної музики Українського радіо під керівництвом Михайла Пікульського супроводжував виступи маленьких артистів.

До фестивалю «Диво UA» своїм мистецтвом долучилися юні артисти з різних куточків України, а також з інших країн світу: дитячий ансамбль міста Монреаль, керівник Оксана Сеньків-Харидчак, Марічка Крупей, Маргарита Пилипонюк та Софія Береза з Української школи «Мрія» місто Барселона (Іспанія). Тому фестиваль з першого року свого існування став міжнародним.

Нікого не залишили байдужим виступи Гурту ліцеїстів Київського військового ліцею імені Івана Богуна (керівник Валентина Ковальська), Устима Скрипки, квартету «Дивограй» (керівник Тетяна Магнушевська), солісти театру пісні «Ладоньки» (керівник Світлана Садовенко) та багато інших юних талантів.

Також на прес-конференції було представлено новий проект «Музей української пісні», що стартує як мандрівна виставка-експедиція по селах та містах України, який буде презентовано в серпні цього року в Києві. Народними силами організатори планують зібрати унікальний архів нотних, аудіо- та відеоматеріалів про історичний розвиток української пісні до сучасних виконавців народних перлин.

Відомий громадський діяч, політик Юрій Стемальщук підтримав відкриття Музею української пісні саме в «Українському домі», директором якого він є: «Український народ постійно з піснею – чи то весілля, чи похорони, чи народження, пісня супроводжує всі обряди та свята. Тому «Музей української пісні» створить архів усього українського і від цього виграє Україна».

До Дня Незалежності України, 24 серпня, планують відкрити першу експозицію Музею української пісні в Києві, де представлятимуть зібрані матеріали літньої експедиції по селах та містах різних областей України.

Проект також підтримали: Валентина Ковальська – народна артистка України, солістка тріо «Золоті ключі», Ніна Матвієнко – Герой України, народна артистка України, солістка тріо «Золоті ключі», Юрій Стельмащук – директор ДП «Український дім», Галина Гаценко – заслужений працівник культури України, режисер-постановник концертних програм «Народної філармонії», Дмитро Глухенький – кінорежисер, куратор просвітницьких проектів «Кінофестиваль імені Івана Миколайчука», «Диво UA», Тетяна Школьна – кандидат мистецтвознавства, керівники відомих колективів України – Дмитро Антонюк («Ансамблю пісні і танцю ЗСУ») та Зіновій Корінець («Національний хор імені Г. Верьовки»), знані етнографи, композитори, артисти.

Також Руслана Лоцман розповіла про фестиваль "Миколайчук-фест", який відбудеться 14-18 червня на Буковині, основною подією якого стане кіновечір, присвячений 50-річчю тріо «Золоті ключі» в складі народних артисток України Ніни Матвієнко, Марії Миколайчук, Валентини Ковальської.