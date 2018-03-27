Доленьки моєї оберіг

Під такою назвою пройшов ювілейний творчий вечір композитора Ольги Миколаївни Янушкевич.

Моя золотокоса земле,

зігріта маминим теплом,

до тебе пам’яттю поверну,

до тебе я прийду добром.

Стежками рідними пройдуся,

відчую м’яту на устах

І, як в дитинстві, загублюся

В твоїх некошених хлібах...

Ось такими теплими словами Ольга Янушкевич відкрила цей особливий вечір, на який зібралася повна зала шанувальників її унікального таланту.

Нам пощастило бути гостями 18-го творчого вечора Ольги Миколаївни Янушкевич — української композиторки і педагога, відмінника освіти України, члена Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Талант Ольги Миколаївни розквітнув на Тульчинській землі. Для Ольги, як Теплицька, так і Тульчинська земля — обереги.

Серед творчого доробку Ольги — сім аудіоальбомів авторських пісень та п’ять книг-пісенників: «Веселкова», «Дорога до мами», «Дзеркало душі», «Величайся, родинонько, у піснях», «Дякую Тобі, Боже».

Також Ольга є автором пісень польською мовою «Наша чорна ластівочка», «Ріка», «Шумить діброва», «Тихий вечір», «Літо золоте» та ін.

Можна тільки уявити різноманітність жанрів у творчості нашої героїні Ольги — понад 600 різножанрових пісень: романси, пісні a capella дитячі, патріотичні, молодіжні пісні, духовна та інструментальна музика, дитячі музичні казки, які звучать у державних, обласних та районних теле- і радіопрограмах.

Ольга Миколаївна поєднує концертну, композиторську та педагогічну діяльність з методичною роботою. Вона — безперечний чемпіон мистецьких та педагогічних конкурсів, володарка Гран-прі в номінаціях «Композитор», «Керівник колективу», «Акомпаніатор». Дійсно, гідний список нагород та звань для ювіляра.

Погода у день творчого вечору, 1 березня, приготувала нашій ювілярці незвичайний подарунок — в Україну прийшов сніговий циклон з хуртовиною та заметами. Але незважаючи на це, на творчий вечір змогли зібратися і рідні, і друзі, і сусіди, і однокласники смт Теплик та інших міст України. Приїхали на вечір і гості зі столиці: Голова «Федерації жінок за мир у всьому світі» Коцеба Тетяна Юріївна, заступник головного редактора ТОВ «Видавничий дім «Справи сімейні» Грабовенко Людмила Іванівна та координатор проектів Федерації жінок Наталія Ільїна.

Коцеба Тетяна Юріївна привітала Ольгу Миколаївну з ювілеєм і оголосила для всіх несподівану новину про те, що композитор Ольга Янушкевич номінується на звання «Жінка року-2018» у номінації «Жінка-митець». Це викликало бурхливу реакцію всього залу, адже багато присутніх знають Ольгу з самого дитинства. Тому Тетяна Юріївна запросила всіх земляків Ольги Миколаївни підтримати її на врученні нагороди на щорічній Міжнародній конференції «Федерації жінок за мир у всьому світі».

Концертну програму вечора відкрила пісня «Вранішня молитва» із вокально-хорового циклу «Дякую Тобі, Боже», на слова Л. Недін у виконанні народного жіночого вокального ансамблю «Любисток» Теплицького РБК (керівник ансамблю Н. Бойко).

Концерт проходив у Будинку культури смт Теплик більше 4 годин, і практично ніхто із земляків Ольги не збирався покидати залу. Це говорить про те, наскільки сильно в Теплику люблять сім'ю Ольги Миколаївни.

Ольга та її сестра Олена народилися в чудовій родині Баніт. Батько, Микола Йосипович Баніт, працював головним лікарем у Теплицькій районній лікарні, де створив хор медичних працівників. Коли Ольга навіть ще не вміла писати, батько вже вчив її музичній грамоті. В армії він навчився грати на мандоліні, грав у військовому оркестрі. Якось він сказав: «Якби у мене в дитинстві була хоча б гармошка, чи став би я лікарем?»

Мати, Віра Миколаївна, людина із золотою душею. Від неї Ольга вчилася самостійності, стійкості та наполегливості у досягненні мети. Батьки Віри Миколаївни померли зовсім молодими, тому вона виросла у дитячому будинку. Але, незважаючи на нелегке дитинство, стала золотою медалісткою та закінчила Вінницький медінститут. Тому й не дивно, що, з дитинства Ольга ставила діагноз та лікувала своїх ляльок. Але найбільше враження на неї справили звуки гри на фортепіано. Тому у батьків не було іншого вибору, як купити своїй дочці піаніно.

Тема любові до рідного дому та батьків відображається в багатьох творах Ольги Миколаївни. Пісню «Хата мого дитинства» на слова Н. Шаварської виконала Лідія Горошко. Пісня «Обереги святі — рушники» на слова Т. Приймасюк прозвучала у виконанні народного жіночого вокального ансамблю «Зірниця» обласного Будинку культури учителя (керівник О. Янушкевич). Пісню «Моїм батькам» на слова Ж. Дмитренко виконала Ніна Джус.

На ювілейному вечорі прозвучало багато пісень про маму: «Мамині руки цілую» на слова Н. Погребняк, «Мамина усмішка» на слова Л. Маслової, «Материн солодкий хліб» на слова Н. Земної.

Звичайно ж, у залі була присутня і мама нашої ювілярки — Віра Миколаївна. Після виконання пі сень про маму Ольга щиро обійняла свою матусю та подарувала їй букет квітів.

Взагалі, вся родина Ольги дуже музикальна. Як і батьки, сестра Олена також у всьому завжди підтримувала Ольгу. Про свою улюблену сестру Ольга каже так:

Наче янгол, що з небес злетів,

Оберегом маминим сповитий,

Добре серце, руки золоті —

То сестра моя, найкраща в світі!

Більш того, Олена є виконавцем багатьох пісень Ольги Миколаївни. У дуеті сестри виконують пісню «Дві сестри», на слова Т. Приймасюк, та «Кораблик дитинства». Також у репертуарі Олени такі пісні: «Ой прилетіли два голубочки», «Натхнення», «Батькам», «Морський блюз», «Біле сяйво» та інші, з якими вона не раз перемагала на різних конкурсах.

Не можна не сказати і про дочку Ольги — Тетяну Янушкевич. Тетяна має дві вищі освіти, одна з яких — журналіст. Кілька років вона жила в Польщі, а зараз вони разом з чоловіком Дмитром проживають в Америці.

У розмові з Ольгою Миколаївною ми дізналися про цікаві моменти з її життя. У дитинстві вона хотіла стати журналістом і філологом, тому що дуже любила писати твори і навіть брала участь в олімпіадах. Але доля невпинно вела Ольгу до музичної творчості.

Улюбленим жанром нашої героїні є романс. Тому й не дивно, що з'явилася збірка романсів «Дзеркало душі». І саме з конкурсу сучасного українського романсу у Ольги почалися творчі перемоги. У «Романсі» на слова Т. Яковенко у виконанні Тетяни Скомаровської звучить присвята чоловікові, який поруч з Ольгою вже понад 20 років.

Глядачі та гості на творчих вечорах Ольги Янушкевич визнають, що її концерти — це справжні сеанси музикотерапії. Музика Ольги дуже духовна. Коли її слухаєш, то вона глибоко зворушує та зігріває душу, адже йде із самої глибини серця композиторки. Ольга разом зі своїми колективами відвідувала в паломницьких поїздках монастирі України. Також вони виступали в дитячих будинках та лікарнях. У таких поїздках народжувалися незвичайні проекти. Так Ольга написала пісню, де діти моляться про щастя своїх матерів, а не так, як зазвичай, — матері за дітей. Ця пісня увійшла до аудіоальбому «Посміхнись». Дуже сильними були концерти при монастирях. Саме вони спонукали написати цикл духовних пісень для дітей. Авторка переконана, що виховання має бути таким, щоб діти розуміли значення молитви за батьків.

Пісню «Я помолитись, мамо, хочу», на слова А. Гавришко-Бабічевої, виконав народний жіночий вокальний ансамбль «Любисток». Ця пісня викликала у глядачів бурю емоцій. Знаковою також можна назвати пісню «Подячна молитва» із вокально-хорового циклу «Дякую Тобі, Боже» на слова Л. Недін.

Дитяча тематика займає важливе місце у творчості Ольги Миколаївни. На концерті прозвучала прем'єра її пісні «Кораблик дитинства», яку вони виконали разом із сестрою Оленою.

Понад 300 вокальних творів написано Ольгою для дітей. Композитор була фундатором фестивалів дитячої та юнацької творчості «Дударик» та «Скіфська пектораль». 14 років вона є керівником дитячої студії «Мрія». Один із перших творчих вечорів Ольги Миколаївни мав назву «Нехай сміються весело всі діти на Землі».

До образу нашої героїні також потрібно додати, що Ольга Миколаївна зараз здобуває другу вищу освіту за спеціальністю «Психологія». Тема її дипломної роботи — «Вплив музики на емоційно-чуттєву сферу людини».

Фактично кожен концерт Ольги Миколаївни — своєрідний психологічний експеримент щодо впливу музики на емоції, почуття, настрої слухачів. «Я цей вплив відчуваю під час кожного свого виступу», — говорить Ольга.

Дійсно, багатогранність талановитої людини не можна виміряти. Наприкінці вечора прозвучала пісня «Батькам» на слова З. Тищенко. Ольга виконала її разом зі своєю сестрою Оленою. Ця пісня дала назву однойменному аудіоальбому родинних пісень, який було презентовано на вечорі. «Доленьки моєї оберіг» — цитата з пісні «Батькам», що й дала назву творчому вечору. У цій пісні відчувається шанобливе ставлення та щира любов до батьків.

Ювілейний творчий вечір до 40-річчя Ольги Янушкевич, який проходив також у Теплику, мав назву «До рідного дому». У кожному творі Ольги Миколаївни відчувається глибока любов до України, до своєї малої Батьківщини — Теплика, до рідних та просто до всіх людей, які оточують Ольгу. На концерті всі виступаючі відзначили щедрість душі нашого ювіляра, яка вміє бути чуйним другом, здатним першим відгукнутися на заклик про допомогу.

Побажаємо Ользі Миколаївні успіхів та втілення в життя нових творчих планів!