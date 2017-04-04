80 років від дня народження Олександра Захаренка (1937—2002)

Олександр Антонович Захаренко — український педагог, громадський діяч, директор авторської школи у селі Сахнівка на Черкащині, заслужений учитель УРСР (1974), народний учитель СРСР (1983). Народився 2 лютого 1937 р. в місті Кам’янка Кам’янського району Черкаської області. Після закінчення фізико-математичного факультету Черкаського державного педагогічного інституту (1959) отримав призначення на роботу в село Сахнівку Корсунь-Шевченківського району Черкаської області.

Усе життя Олександра Захаренка було пов’язане з Сахнівською школою, де він до 1966 р. працював учителем математики й фізики, а з 1966 р. призначений її директором. На цій посаді пропрацював понад 35 років. За цей час він створив нову систему громадянського, сімейного та трудового виховання, на практиці реалізував ідею школи-родини — школи, життя якої тісно перепліталося з життям села, його історією. Йому був притаманний постійний пошук — нових методів, задумів, ідей, спрямованих на розвиток таланту кожної дитини. Пошукова діяльність учнів Сахнівської школи спрямовувалася на дослідження родоводу, і результатом цієї роботи стала «Енциклопедія шкільного роду» (у 4 томах), видана у 2000 році.

У Сахнівській школі, з ініціативи О. Захаренка та завдяки спільним зусиллям батьків і громадськості, були побудовані навчально-спортивний комплекс, танцювальний зал, ігрові кімнати, басейни, культурно-музейний центр, обсерваторія, створено музей села, започаткована шкільна багатотиражна газета.

У писемній спадщині О. Захаренка понад 300 наукових публікацій. У його творчому доробку — книги, казки, виступи, науково-педагогічні есе. За життя О. Захаренко видав дві книги: «Школа над Россю» (1979), «Поспішаймо робити добро» (1997). На початку третього тисячоліття написав «Енциклопедію шкільного роду» (2001), «Поради колезі, народжені у школі над Россю» (2002), «210 шкільних лінійок» (2002).

За час трудової діяльності Олександр Антонович неодноразово був обраний депутатом різних рівнів — від сільської до Верховної Ради СРСР (1986—1991), тривалий час очолював Творчу спілку вчителів Черкаської області. У 1989 р. Захаренка обрано членом-кореспондентом Академії педагогічних наук СРСР. У 1992 р., коли з незалежністю України постала необхідність створення Академії педагогічних наук України, став академіком-засновником.

Визнанням інноваційності й затребуваності педагогічних ідей О. Захаренка стало надання Сахнівській школі офіційного статусу «Авторська школа О. А. Захаренка» (2002).

Черкаський національний уні­вер­ситет ім. Б. Хмельницького щорічно організовує Всеукраїнські Захаренківські педагогічні читання; з 2007 р. кращі вчителі Черкащини стають лауреатами обласної премії імені О. Захаренка, а Міністерство освіти і науки України запровадило нагрудний знак «Олександр Захаренко».

Олександр Міхно,

директор Педагогічного музею України, кандидат педагогічних наук