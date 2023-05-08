Знайомство з Хюге по-данськи, або Про щастя для кожного

Нині практичні заняття з покращення настрою серед дітей і підлітків дуже важливі для сучасної освіти. Така соціально-психологічна адаптація в нелегких умовах сьогодення, без сумніву, потрібна кожній родині та дитині. І ми вирішили зробити у творчий неформальний спосіб, обрали цікаву тему про щастя (Хюге) з досвіду життя дружньої до нас, українців, Скандинавської країни Данії.

Місцеві її мешканці не лише навчилися жити у складних погодних умовах, а ще й придумали свою теорію та практику щасливого життя. І нас це реально зацікавило.

Як жити добре разом з Хюге і не тільки? На ці та інші цікаві питання часу шукаємо відповіді в ефірі авторської програми Леоніда Гапєєва «Як добре разом з Хюге?».

Заняття-ефір є новим експериментальним форматом не тільки пізнавальних занять, але й неформальної освіти для дітей, підлітків та їхніх батьків.

Мік Вікінг. «Маленька книга Хюге: як жити добре по-данськи?»

Читання уривків цікавих книжок в ефірі є можливістю для пізнання світу. Цього разу в ефірі лунають уривки з сучасної книжки в українському перекладі. Це Мік Вікінг. «Маленька книга Хюге: як жити добре по-данськи?»

Про що ж ми дізнаємося з перших розділів книжки під час ефіру?

Свічки і лампи, світло в суцільній несонячній погоді, життя в Данії та створена данцями особлива філософія щастя. Про це ведучий програми Леонід Гапєєв, автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», читає в ефірі. Водночас учасники спеціальної рубрики «Академія щастя в творчості» фестивалю Данило Пальчук, Вадим Харченко, Єгор Безрук з гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова не просто слухають уривки з книжки під час заняття у формі ігрового ефіру, а ще й створюють різні малюнки на тему щастя.

Для підтримки гарного настрою лунає джаз із Норвегії.

У кожного власний задум свого сюжету.

У кожного з нас власне розуміння щастя у конкретних життєвих реаліях.

Дякуємо нашим однодумцям (Українсько-скандинавському культурному центру в м. Львові) за подаровану книгу та музичні записи для дослідження й популяризації теми щастя!

Адже щастя у житті та творчості, без сумніву, важливе для кожного з нас.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»