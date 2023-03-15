Зайченя сонечко шукає, бо естафета творчості триває

Сучасна освіта є процесом пізнання світу, а щастя у творчості є цілком реальним позитивним явищем сучасного життя. Тому сімейне та позашкільне читання має стати ближчим та доступним для кожної родини, конкретної дитини.

Завдяки міжнародному фестивалю «Щастя у творчості» ми хочемо підтримати людей різних поколінь, а особливо дітей Харківщини.

У рубриці «Естафета творчості триває» активна учасниця фестивалю, яка навчається у позашкільному гуртку «Точка зору» ЦДЮТ № 5 м. Харкова та 136-й харківській школі, 13-річна Наталка Зуєва отримала в якості подарунку англомовне літературно-художнє видання. Авторка Валентина Люліч, книжка має назву «Як зайченя сонечко шукало», видавництво «Волинські обереги».

Дякуємо видавцям і митцям за дієву підтримку дитячої творчості й читання. Отож, книжка для Наталки, а також братика й сестрички Вані й Віки стануть новим стимулом для практики в опануванні англійської мови, що нині є актуальною темою сучасного життя.

Міжнародний дистанційний некомерційний фестиваль-огляд, що має символічну назву «Щастя у творчості», вперше започаткований в Україні популяризує українську книжку вітчизняного виробництва. І щастя у різних сферах творчості надає нові можливості для кожного з нас.

Незважаючи на складні реалії українського життя, робимо усе можливе, аби впевнено сказати ці прості слова, що є новою реальністю: естафета творчості триває, і за словами Василя Сухомлинського, любов перемагає жорстокість.

Дякуємо за увагу і небадужість !

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї організації фестивалю, член НСЖУ

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