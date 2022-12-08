«Віднайдений рай» Уласа Самчука: ілюзії та пошук щастя…

Якщо сюжету новели «Віднайдений рай» Уласа Самчука, відомого в українській діаспорі письменника, журналіста, публіциста, громадського діяча і знаного українського патріота ХХ століття поки що немає у програмі шкільного навчання, то варто цей твір знайти в інтернеті й почитати самостійно. Бо він того вартий!

Саме тому ми скористалися можливістю провести чимало занять і досліджень цього сюжету з позиції сучасності, з погляду моральних цінностей нинішньої людини ХХІ століття.

Щастя, ілюзії, життєва правда і сумні реалії канадського життя українського емігранта, про які ми дізнаємося з відвертої розмови друзів під час їхньої зустрічі аж через 16 років мовчання ― ці та інші фактори стають поштовхом до глибоких роздумів.

І нашу молоду дослідницю творчості Уласа Самчука — Еліну Дробко, учасницю позашкільного гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, нинішню 11-класницю 126-ї Харківської школи, ця новела ще пару років тому настільки глибоко вразила своїм змістом та прихованим підтекстом, що Еля як учасниця Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» нині створила нові й переосмислені власні інтерпретації одразу у двох номінаціях: «Текстові твори» та «Образотворче мистецтво».

У нинішніх воєнних умовах постійного відключення світла в Україні новий спосіб створення власного тексту, умовно названий нами як художній рукопис, цілком підійде для усіх, хто обмежений у доступі до відповідних технічних ресурсів. Водночас саме такий спосіб дає можливості продовжувати власні творчі дослідження в умовах так званого побутового мінімалізму.

В рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» до вашої уваги пропонуються такі сюжети-інтерпретації авторки Еліни Дробко на тему новели Уласа Самчука «Віднайдений рай»: «Будинок Щастя» (малюнок та текстовий твір - художній рукопис), «Кімната з книжками Семена Плужника» (малюнок-плакат), «Шукаймо змістовне читання, заради життя, а не для розваг» та «Будинок щастя відкритий для кожного» (її обидва сучасні послання до нинішніх та майбутніх поколінь, текстові твори).

Думаю, далі вже не варто передчасно розкривати авторські секрети цих літературно-філософських сучасних інтерпретацій «Віднайденого раю»? Отож цікавого й пізнавального вам творчого процесу!

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник позашкільного гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова,

автор ідеї проведення Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»