Вдалі кроки до нового музичного життя

Свято останнього дзвоника у школі завжди викликає різні хвилюючі емоції й відчуття ностальгії серед учнів різного віку, педагогів, батьків. Такий креативний, змістовний, по-мистецьки цікавий захід відбувся у середині червня у Харківському державному музичному ліцеї. До перейменування цей заклад мав назву Харківської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату.

Наведу цікавий факт. Таких шкіл було лише 24 у колишньому СРСР. Сьогодні її випускники відомі не лише в Україні, але й далеко за її межами, бо багато з них працюють в різних музичних та художніх колективах, виступають із сольними концертами в різних країнах світу. А деякі сьогодні викладають у рідних стінах професійного музичного закладу.

Пригадуючи свої шкільні роки навчання у ХССМШ, сьогодні можна відзначити модернізацію освітнього процесу. Театралізоване свято за участі вчителів та випускників відбулося у великій залі, з дотриманням маскового режиму. Навіть деякі артисти вирішили вийти на сцену в масці. Щоправда, це аж ніяк не зіпсувало змісту та артистизму виконання музичних творів. А настрій завжди передається глядачеві, і в цьому є безмежна сила й краса мистецтва! Приємно й радісно, що в час святкового дійства у великій глядацькій залі були присутні Ольга Синявська, Юрій Булгаков, Ольга Оконевська, Вікторія і Вадим Карелови та інші професіонали, які своєю особистою відданою повсякденною працею створюють вагомий внесок у розвиток професійної музичної та культурно-освітньої сфери сучасної України. Адже для нової української школи взагалі та культурно-мистецької й освітньої сфери зокрема важливо пам’ятати про особистість кожної дитини як людини, яка згодом заявить про себе.

Як розповіла в. о. директора Тамара Сенченкова, цей навчальний рік приніс чимало різних випробувань для колективу. Цього разу щорічний міжнародний конкурс піаністів імені Володимира Крайнєва, свого часу ініційований та заснований саме на Харківщині, в Харківському державному музичному ліцеї вперше відбувся онлайн. І це не вплинуло на професійну якість виступів музикантів, не стало перешкодою для здобуття артистами лауреатських звань. Адже протягом навчального року Харківський державний музичний ліцей здобув понад 200 престижних нагород за участь учнів закладу в різних міжнародних музичних конкурсах. Без сумніву, ми пишаємося нашими юними й більш дорослими співвітчизниками, їхніми наставниками та батьками. Згадала Тамара Юріївна і про сумні реалії нашого життя. Про те, що залишили цей світ чимало педагогів, серед яких і незмінний директор, почесний громадянин м. Харкова Валерій Миколайович Алтухов. Вшанували всіх митців хвилиною мовчання…

Втім, життя триває, і харківська музична школа виконавського мистецтва не зупиняється на досягнутому. У святковому концерті пролунали музичні твори Скорика, Шопена, і не тільки у яскравому, мелодійному, віртуозному та експресійному виконанні, що не залишає публіку байдужою. Відзначилися і першокласники, які виконали креативний танок із рюкзаками, нагадавши про прийдешні літні канікули. Ведучі заходу 11-класники легко й емоційно тримали контакт із глядачами, які вболівали за всім, що відбувалося протягом цього часу на сцені. Слова вдячності й квіти вчителям укотре нагадали, що усі ми робимо спільну суспільно важливу справу, дбаючи про розвиток творчої особистості талановитих дітей, які створюють сучасне мистецьке обличчя нової України.

Пролунав останній дзвоник, але це лише початок життєвого шляху для кожного, хто навчається великому мистецтву музики. Йдеться і про першокласників, які вдало склали перші іспити й відчули особливості сценічних виступів, перші хвилювання, радісні творчі й професійні здобутки. Це новий етап і для випускників, які вже на університетському рівні опановуватимуть мистецьку сферу професійного музичного життя.

Леонід ГАПЄЄВ,

випускник у ХССМШ 1994 року, член Національної спілки журналістів України

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