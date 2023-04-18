Варто жити кожним днем, або Знайдені рецепти щастя від Ліни Костенко

Сучасна освіта в нових умовах онлайн потребує нового підходу. Це стосується всіх учасників освітнього процесу: і дітей, і батьків, і вчителів.

Навіть те, що вивчається у шкільній програмі, можна переосмислити більш цікаво й подати для широкого загалу доволі сучасно й креативно. А те, що може зацікавити дітей у позашкільній освіті, теж стає креативним сюжетом, актуальним у всі часи. Саме так відбувається з дослідженням життя і творчості Ліни Костенко. Учасник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова Данило Пальчук, 5-класник Люботинської ЗОШ №3, підготував свій сюжет, що демонструє його власне світобачення та особисті враження на тему життя і творчості Ліни Костенко. Мені особисто імпонує його творчий підхід, цікаві заголовки до кожного слайду. Адже Данило спробував усе подати простою й живою мовою людського спілкування, пропустивши інформацію через власні емоції. Це не суха хрестоматійна «мова підручників», а жива мова спілкування сучасного життя.

Ось що показує Данило про Ліну Костенко: дитяча мрія, демократія, кохання. Не треба нагород, потрібна лише творчість… Ці та інші цікаві теми слайдів, сучасні заголовки, які створив сам автор Данило Пальчук, без зайвих підказок дорослих, одразу привертають читацьку увагу наших співвітчизників.

Тепер ви розумієте, що сам процес спілкування виникає не сам по собі. Для цього ще маємо створити необхідні передумови, чи не так? Відкрию один маленький секрет. Саме завдяки живому діалогу ведучих програми «Жити кожним днем!» Данила Пальчука та Леоніда Гапєєва на теми життя і творчості Ліни Костенко глядачі мають можливість сприймати побачене й почути не лише як певну інформацію, а як неформальні життєві історії, сприймати серцем, розумом, власними емоціями. Як прокоментувала Світлана Кухтіна, вчителька вищої категорії Люботинської ЗОШ №3, яка мотивує дітей не лише до знань і високих оцінок у навчанні, а ще й до активного розвитку власної творчості у житті, цей сюжет ефіру вже із задоволенням передивилися і діти, і батьки, і вчителі. Звичайно, Данило також отримав високу шкільну оцінку за творчу популяризацію культури і мистецтва у позашкільному медіапросторі. Це радує, але ще не головне. Бо діти вчаться розкривати себе у медіасюжетах, розвивають своє творче і критичне мислення саме завдяки таким інноваційним підходам. І набуті знання, практичні навички у медіасередовищі, нові компетентності ще знадобляться нашим юним співвітчизникам і у більш дорослому житті. І добре те, що у конструктивному діалозі поколінь така естафета творчості вже сьогодні вдало втілюється у життя за активної участі дітей, батьків та вчителів.

І кілька слів про сюжет. Ще раз прочитаймо цей вірш Ліни Костенко:

«Нам треба жити кожним днем. Не ждать омріяної дати.

Горіть сьогоднішнім вогнем, Бо «потім» може й не настати».

Ключову ідею ми зробили символічною назвою відеосюжету. Бо багато цікавих фактів та історій знайшов Данило Пальчук про життя і творчість Ліни Костенко. Навіть про особисте кохання з представником польської спільноти. Ось так наші сучасні українські митці іноді навіть неформально інтегруються у європейський та світовий культурно-мистецький простір, бо як же буде розвиватися творчість без особистого щастя й кохання?

За словами самої Ліни Костенко, важливі не нагороди та регалії, а творчість. Такий мінісюжет теж показано в ефірі. А от рецепти щастя, про які ми вже постійно говоримо і в ефірах, і під час різних занять-дискусій, ми таки знайшли серед українських митців. В житті і творчості Ліни Костенко пролунала ключова думка про те, що варто робити добру справу вже сьогодні, тут і зараз.

Ось такі нині маємо прості й доступні, зрозумілі кожному рецепти щастя від Ліни Костенко.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю

«Щастя у творчості»