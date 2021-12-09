У ситуації успіху є обмін ролями!

Сьогодні в освітньому середовищі часто акцентують увагу на різних видах педагогічних технологій. Якщо говорити про це більш простою мовою, то варто додати, що у дружньому колективі, який нагадує родину, аналогічно сімейному вихованню відбувається гуманізація творчого процесу пізнання. Це стає можливим саме завдяки цікавим ініціативам небайдужих освітян до цінностей сучасної людини серед нашої молоді.

Для початку кілька слів з історії цього явища. Психолог Шон Анкор у книзі «Користь позитивних емоцій» розглядає взаємозалежність між поняттями «щастя» й «успіх». Покладаючись на експериментальні дослідження, він стверджує, що не успіх приносить людині щастя, а навпаки — саме позитивні емоції допомагають нам досягати успіху. Позитивні думки та емоції мають величезний вплив на людину. Вони розширюють параметри сприйняття світу, спонукають творчо ставитись до життя, проявляти допитливість і більше спілкуватися з оточенням.

Дійсно, сьогодні у занадто інформатизованому й глобалізованому, перенасиченому стресами житті ми нерідко відчуваємо дефіцит живого людського спілкування. Чи не так?

Популярна сьогодні серед освітян педагогічна ідея — це навчання через створення ситуації успіху. (Докладніше можна дізнатися: https://mon.gov.ua/ua/konkursi-dlya-pedagogiv/konkurs-uchitel-roku/uchitel-roku-2020/uchasniki-2020/pochatkova-osvita-2020/kulish-tetyana-mihajlivna).

Серед сучасних педагогічних технологій саме «створення ситуації успіху» займає одне з важливих місць. Адже «створення ситуації успіху» є однією з тих технологій, що дають змогу гуманізувати освітній процес, втілюючи ідеї дитиноцентризму. Бо саме позитивні емоції можуть стати для учнів найважливішим стимулом для розкриття їх здібностей та індивідуальності. В основі педагогічної технології «створення ситуації успіху» лежить особистісно орієнтований підхід до кожної дитини.

Чим цікавий обмін ролями?

Моделювання ситуацій успіху має багато складових. Пропоную зосередити увагу на прийомі «Обмін ролями», що зорієнтований на таке.

З точки зору теорії, вчитель показує учням те, що вони можуть зробити набагато більше, порівняно з тим, що від них очікують. Поступово орієнтуючись на практику, особисто запропоную як варіант наступну ситуацію. Учні можуть на деякий час спробувати себе в ролі педагога, а також осягнути та створити при цьому набагато більше, ніж у звичайному шкільному середовищі. Тут можна придумати безліч способів для проведення гуманних творчих експериментів.

Якщо зосередити увагу на власній педагогічній діяльності, з точки зору практики, під час занять з основ журналістики та літературної творчості ми намагаємося максимально адаптувати до реалій сьогодення певні гуманістичні аспекти даної теорії. При цьому намагаємося спростити теоретичні концептуальні речі до можливості їх втілення в освітній процес.

Усе під контролем, і диктофон у подарунок…

Як же можна спробувати на практиці прийом обміну ролями під час занять або в процесі домашнього сімейного читання? Наведу один із таких практичних прикладів, який ми нещодавно спробували під час заняття. Це відбувалося в процесі неформального ігрового ознайомлення з цікавою зарубіжною літературою в сучасному українському перекладі.

Цікаві літературні дебати з використанням інноваційних педагогічних технологій та безпосередньо прийому обміну ролями відбулися на занятті гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова.

Ось такі ми обрали прості ролі. Читець, який виступає від імені автора твору, слухач, що формулює й озвучує запитання читцю, та експерт, який має сумніви і чимало запитань до обох попередніх учасників гри… Цікаво розподілені ролі учасників, якими вони обмінюються під час літературних дебатів, створили чудову можливість креативно й неформально ознайомитися з зарубіжною літературою для підлітків у сучасному українському перекладі. Це книжка «Пенні Пеппер. Усе під контролем». (Ульріке Райленс — текст, Ліза Генш — ілюстрації, переклад з німецької Є. Даскал). Головна героїня сюжету — 10-річна Пенні Пеппер прагне стати у майбутньому справжнім детективом. І та обставина, що взяти участь у вечірці її спровокували саме дорослі, поступово стає для дівчини поштовхом до активних дій. Диктофон, який вона отримала від тата у подарунок, стає для юної леді справжнім знаряддям для збирання доказів навколо себе. І навіть зникнення улюбленого песика конкурентки Флори ніяк не пригнітило майбутнього детектива, бо у цю роль дівчина насправді повірила і довела собі те, що зможе багато чого досягнути.

Багато цікавих запитань від учасників літературних дебатів та педагога, який організував це модернове читання, цілком логічних і доволі неоднозначних відповідей укотре свідчать нам про таке. Обмін ролями є справою пізнавальною, доволі креативною, емоційно насиченою позитивними враженнями. Хоча й іноді нелегкою, за відгуками учасників гри. До речі, такі пізнавальні читання з застосуванням прийому обміну ролями можна спробувати провести і вдома. Для цього достатньо буде задіяти 2-3 учасників гри. Скажімо, мама чи тато і діти, або один дорослий і одна дитина. Варіанти залежать від ваших сімейних факторів та життєвих обставин.

Насамкінець можу поділитися власними враженнями та коротко передати відгуки дітей, які спробували себе в цій грі. Експериментувати молодь, в основному, полюбляє. Це створює певні «фішки», тобто вносить свій креатив у процес пізнання. Хтось із дітей краще читає і говорить українською, іншим у російськомовному середовищі легше буде підготувати і озвучити запитання в процесі читання. Варіанти варто підбирати індивідуально.

Без сумніву, під час таких творчо проведених занять ігрова форма дослідження літературних творів у ситуації успіху та обміну ролями дає чимало можливостей для позитивного світосприйняття, зняття стресу і релаксації підлітків. А ще не забуваймо про розвиток критичного мислення, та не тільки. При цьому все відбувається під контролем…

Леонід ГАПЄЄВ

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