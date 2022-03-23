Якщо проблема алкогольної залежності є складною справою для її остаточного вирішення з точки зору сучасної медицини, то деякі автори спробували поставитися до цього явища із певним філософським гумором. Водночас зробили цілком по-дорослому. За оригінальний вірш, що має назву «Тверезий світ біліший?» автора Володимира Нагорнюка, учасника гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради, старшокласника 126-ї школи нагороджено дипломом Міжнародного літературного конкурсу «Україна в барвах слова».

— Чому шукаєте хмільного? Тверезий світ біліший? А настрій веселіший! — акцентує увагу читачів Володя Нагорнюк, отримавши столичну відзнаку — диплом від Національного музею літератури України.

Дійсно, ці суспільні проблеми варто спробувати творчо осмислити, чи не так?

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради