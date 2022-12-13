Точка зору: вуличне телебачення (відеодіалоги про Міжнародний фестиваль «Щастя у творчості»)

У рамках проведення міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» ми зустрілися з деякими його юними учасниками. Одразу після вручення призів дітям та їхнім дорослим членам родини (для можливості домашнього сімейного читання) зробили вуличне інтерв’ю у приміщенні однієї відкритої для відвідування адміністративної будівлі в Харкові.

У цьому інтерв’ю — відео, розміщеному у відкритому доступі на каналі Ютуб беруть участь Наталка Зуєва, Іван Базарний, Вікторія Хайло, учасники позашкільних гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова. Для наших юних гостей ефіру участь у фестивалі стала вдалим творчим дебютом у різних номінаціях.

Дякуємо за надані призи — книги і журнали Видавничому дому «Українська культура», видавництву «Мамине сонечко», редакції журналу «Однокласник», пані Раїсі Чорногуз, керівнику Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Майбороди, і не тільки. Адже саме підтримка українських митців стане для нашої харківської молоді поштовхом до творчого переосмислення життя.

За висловом Наталки Зуєвої, яка зараз є учасницею програми в ефірі, війна — не перешкода емоціям! І тому ми поговоримо не лише про класні призи, які стануть цікавими сюжетами для домашнього сімейного читання для дітей та дорослих, але й про реалії життя. І тоді ми зрозуміємо, чому саме українці є духовно сильною нацією, а наші юні харків’яни є людьми незламними духом!

Своєрідне неформальне ігрове інтерв’ю зробили ми без спеціальної попередньої підготовки. Хоча, відверто кажучи, довелося певний час почекати, доки замовкнуть сирени повітряної тривоги, бо життя і творчість у Харкові відбувається на фоні постійних звуків війни, у прямому сенсі слова. Водночас, саме так у форматі неформального живого спілкування відкриваються по-новому секрети того, про що зазвичай людина не одразу розповідатиме. Свіжі ідеї та думки, емоції, відчуття й не тільки…

Усе це дуже цікаво для широкого загалу, у нашому неформальному сучасному дослідженні цієї соціально значимої теми щастя в творчості.

Леонід ГАПЄЄВ,

ведучий програми,

керівник позашкільних гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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