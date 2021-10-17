Сучасний погляд молоді на історію і сьогодення

Сучасна освіта, вивчення історії та розуміння подій сьогодення потребують нового підходу. Нинішні дослідники та автори публіцистичних заміток намагаються не завчити, а переосмислити те, що відкриває нам історія і сьогодення. І прикладом цьому є замітка Еліни Дробко, учасниці гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, що має назву «Жахлива правда ХХ століття» у рубриці «Погляд молоді на історію і сьогодення». Цей твір опубліковано на сайті Харківського Національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського серед поданих авторами матеріалів в рамках міжуніверситетського конкурсу «Арт-журналістика» (2021). Юна авторка Еліна Дробко на початку цього навчального року отримала за це диплом «Надія».

У публіцистичному сюжеті старшокласниці 126-ї харківської школи Еліни Дробко розповідається про поетів, які жили у Будинку слова майже 100 років тому, у 20-30 роках минулого століття. Раніше вулиця, на якій розташовано цей будинок у Харкові, мала назву Барачна, нині це вулиця Культури. Деяких поетів, які там мешкали у минулому столітті, сьогодні мало хто знає чи пам'ятає. Авторка дослідження у восьмому класі почала вивчати предмет історії Харківщини, але на уроках їм про поетів ще нічого не розповідали. Деякі люди також не знали, що Будинок слова назвали так, тому що він побудований літерою «С»…

Далі не будемо розкривати таємниці цієї історії, бо усі охочі зможуть почитати самі. Зазначимо лише те, що публіцистичну творчість старшокласниці Еліни Дробко було помічено й гідно відзначено на міжуніверситетському рівні Слобожанщини. У колегію журі конкурсу було запрошено провідних редакторів, журналістів харківських ЗМІ. А серед представлених конкурсних номінацій «Арт-журналістики» цього року були такі, як нарис, рецензія, інтерв'ю, творчий портрет, есе, репортаж, проблемна стаття, відеоінтерв'ю, відеорепортаж. Додалися й окремі фото-номінації та «Проба пера».

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова