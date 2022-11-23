Сучасні тексти: пізнавально, креативно!

Відверто кажучи, усім нам нелегко жити в ситуації тривалих відключень світла. Бо раніше, за словами Довженка, був відомий вираз «Україна в огні», а нині ще й Україна в пітьмі… І мобільний зв’язок українських операторів не працює вже яку добу поспіль? Втім, секрет творчості, принаймні один із них, можна озвучити так: діяти, попри всякі перешкоди! І саме тому під час заняття гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з Харкова ми обрали в якості сюжету досліджень сучасні тексти української літератури про сьогодення.

«Планета миру й творчості… Він зміг її знайти!» Цей сюжет присвячується творчій молоді, яка шукає свого щастя у Харкові, в Україні, за кордоном та в безмежному просторі Людської цивілізації… Автор Євген Зоряний.

Що саме відбувається в сюжеті? Про це дізнаємося в процесі читання. Глядачі можуть побачити на екрані деякі маленькі підказочки? Можливо, бо саме такі способи не загубитися в просторі онлайн можна використати під час позашкільного читання онлайн.

Наші юні читачі спробували себе у ролі дослідників. Сучасний текст ми по черзі читаємо, обговорюємо, досліджуємо, коментуємо. Відбувається обмін думками. Цікаво, пізнавально й доволі креативно!

Леонід ГАПЄЄВ,

гурток «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з Харкова

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