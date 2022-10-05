Серце любові як естафета миру, добра, людяності й гуманізму

Творча гра із символічною назвою «Позашкільні читання — гуманне переосмислення!» на теми відомих оповідань Василя Сухомлинського відбулася під час проведення ігрового пресклубу гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова. «Бо я —людина», «Любов і жорстокість», «Звичайна людина», «Людина з гарячим серцем». Сюжети доволі короткі, але дуже цікаві та змістовні! А тому варті уваги читачів різного віку, особливо в нинішні нелегкі часи життя в нашій Україні.

Мета прочитання цих творів для дітей та молоді будь-якого віку й батьків ― це творче переосмислення сюжетів, пошук мотивації до певних дій, а не формальний переказ, як ми звикли робити під час традиційного шкільного чи університетського навчання або складання тестів. Бо тут важливою справою є спроба подивитися на сюжет з точки зору дослідника, письменника, журналіста, психолога, правника, художника, еколога, громадського діяча, представника іншої професії. Варто також осмислити сюжет з точки зору моральних цінностей сучасної людини.

Водночас автором – розробником (педагогом) цієї творчої гри створено можливості для психологічної релаксації, що також важливо для вміння зняти стрес. Творче завдання виконується швидко, як і сам процес прочитання коротких сюжетів. А от позитивні враження, обговорення та спогади можуть залишатися на тривалий час. Під час заходу його учасники (діти й дорослі) зробили різні творчі вправи, взяли участь в обговоренні й творчому дослідженні обраних сюжетів.

Серед запрошених учасників ігрового пресклубу Олександр Васильцов. Лідер молодіжного громадського телебачення «Фест-ТВ» акцентував увагу на гуманізмі в педагогіці та сучасній освіті. Без сумніву, ми до цього прагнемо. Він також нагадав присутнім про «100 порад вчителю» Василя Сухомлинського. А Тетяна Количева, фаховий психолог та педагог, консультант телефону довіри «Нить Ариадны», поділилася власними враженнями про гуманізм творів Сухомлинського. Адже саме цього нам іноді дуже не вистачає у сучасному житті.

Дійсно, дуже важливе гуманне ставлення до кожної дитини, коли, незважаючи на велике інформаційне перевантаження й обмеженість у часі, в освітньому процесі немає тиску. Нам усім хотілося б, щоб освіта створювала відчуття щастя, радості, позитиву! Саме така творча атмосфера панує на ігрових пресклубах гуртка «Школа успіху», де кожен може не боятися за «погані оцінки», а тому пробує вільно висловлювати свої думки, передавати власні емоції і почуття, створювати творчі рефлексії на теми прочитаних сюжетів.

Не просто ідея гуманізму, але й сучасне втілення у життя педагогіки партнерства полягає у залученні до творчості дітей та дорослих. Бо на основі такого прийому, своєрідного діалогу поколінь ми вчимося краще розуміти одне одного. І ці людські якості дуже потрібні нам, особливо в часи глобальних потрясінь.

У всесвітньовідомого українського педагога та літератора В. Сухомлинського у різних його літературних сюжетах є роздуми та виховання через приклади. Своєрідний сторітелінг, коли ми досліджуємо та знаходимо в сюжетах цікаві історії.

Отож, у доброму настрої в процесі творчої гри та наприкінці дійства ми не просто зробили фізкультпаузу. Водночас символічно зобразили серце любові, яка завжди перемагає зло, жорстокість та усілякі негаразди за сюжетами Сухомлинського. Фізичне й емоційне самопочуття учасників гри, за їхніми словами, було добре, класне й цілком на позитиві!

Дякуємо дітям і дорослим за те, що ми усі разом активними спільними діями створюємо своєрідне середовище любові й гуманізму, яке має виживати й розвиватися в нинішніх реаліях сьогодення. А також спасибі нашій учасниці гуртка старшокласниці 136-ї Харківської школи Наталці Зуєвій за цікаву інтерпретацію літературного сюжету. Вона створила власну ілюстрацію (креативний та дуже емоційний малюнок) до твору «Любов і жорстокість». До речі, можу порадити нашим читачам ще раз перечитати це оповідання. Варто пригадати ту історію про пташок, як батьки захищають дітей. І наше символічне серце любові як естафету миру, добра, людяності й гуманізму передамо іншим. На знак подяки Сухомлинському.

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ,

місто-герой Харків

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