Щастя у творчості: нові можливості для кожного

Саме така тема занять стала поштовхом до роздумів серед дітей і дорослих учасників ігрового пресклубу гуртків «Школа успіху», «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради.

Фоторепортаж передає емоції та відчуття наших авторів, і це є важливою складовою втілення у життя ідеї миру і щастя у творчості.

Креативні та дуже вмотивовані до самовдосконалення діти і батьки обговорюють різні сюжети власного інтелектуального «виробництва». Адже створювати такий контент у нинішні часи є дуже непростою, але водночас класною справою. Бо дозволяє відволіктися від власних проблем, від постійних звуків війни. Це вдається зробити, дякуючи Богу, при сонячній погоді мирного жовтневого дня. Коли ми в цей час не чуємо звуків війни, а уважно слухаємо одне одного.

А ще ми не просто аналізуємо власні тексти сюжетів на теми щастя у творчості, а робимо короткі мініпослання до нинішніх і майбутніх поколінь на тему щастя у творчості. Кожна людина шукає себе, шукає свої секрети щастя у власній творчості. І це є нормальним явищем сучасного життя. І саме такі покликання поступово стають моральними цінностями сучасної людини, бо стосуються кожного, хто займається цією творчою справою сьогодні.

І насамкінець, ми хочемо передати наше вітання ГО «Психокультура» та її креативному лідеру й досвідченому психологу, педагогу позашкільної освіти з багаторічним стажем, нашому гостю ефірів Андрію Івановичу Халіну. Як бачимо, і діти, і дорослі, у справжньому дружньому діалозі поколінь передають свої вербальні відчуття ідеї щастя у творчості, уявне серце любові за сюжетами Василя Сухомлинського (Наталка Зуєва), а також показують своїх помічників. Бо ці дитячі іграшки теж допомагають креативно передати нинішнім та майбутнім поколінням ідею миру і щастя у творчості.

До речі, Міжнародний дистанційний некомерційний фестиваль-огляд, що має символічну назву «Щастя у творчості», вперше започаткований в Україні (авторську ідею Леоніда Гапєєва підтримали в «Психокультурі»), вже стартував у рідному місті-герої Харкові. Отож усі бажаючі й охочі цілком безоплатно, без сплати організаційних внесків, теж можуть у ньому взяти участь, подумати про власні сюжети. До речі, ми не заперечуємо, а цілком морально заохочуємо, ідейно підтримуємо таке явище, як співтворчість у діалозі поколінь. Це стосується спільного створення сюжетів у різних номінаціях, коли разом діти і батьки, діти і вчителі втілюють у життя свої креативні ідеї. Адже щастя у творчості надає нові можливості для кожного з нас.

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ,

керівник гуртків «Школа успіху», «Точка зору» ЦДЮТ №5 Харківської міської ради

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