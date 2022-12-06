Про мир і гармонію в родинах, де навіть дощик перетворився на позитив

Сьогодні нерідко діти й дорослі замислюються, як змінилося наше життя після 24 лютого 2022 року? Замість того, щоб говорити про сумні реалії сьогодення, спробуємо запропонувати дітям і дорослим альтернативу творчості. Урок-дискусія на тему віршів знаної в усьому світі Ліни Костенко, який відбувся під час заняття гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова, із символічною назвою «В поезії я бачу позитив!» демонструє креативність та моральну стійкість сучасних дітей. І ми, дорослі, завжди раді таку ідею розвивати й морально підтримувати.

У дискусії взяли участь учні молодших класів 13-ї гімназії м. Харкова. Дуже важливо, щоб діти створювали власні інтерпретації, малюнки, вірші про осінь, природу. Разом із батьками читали українську поезію. Так формуються дружні стосунки у контексті миру і гармонії у родинах. У цьому переконана Олена Шаповал, вчителька молодших класів цієї гімназії.

І тут ми не просто застосували метод читання, дослідження й подальшого обговорення сюжетів. Без сумніву, це є важливими складовими у процесі дослідження сюжетів літератури. Водночас нині у період тривалого у часі воєнного стану українські діти, особливо ті, які залишилися тут, потребують особливої емоційно-психологічної підтримки. І для цього є творчі можливості. Безмежна літературна спадщина України дає такі теми, які діти сприймають з великою радістю!

Під час жвавого обміну враженнями і думками ми почули чимало позитивних дитячих відгуків від почутих і прочитаних віршів. А ще в рубриці «Зворотний зв’язок» у чаті ми побачили дуже багато позитивних емоцій, різних фігурок. І не тільки.

Адже літературна творчість має безліч можливостей для створення позитивних емоцій. У віршах є багато образів та засобів виразності. І коли ми це все досліджуємо і беремо участь у такій творчій грі, то навіть дощик перетворюється у справжнісінький позитив. І наостанок, не забуваймо слонам передавати привіт!

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова