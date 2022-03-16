Природа смітників людських не вибачає…

Сьогодні говорять про глобальні екологічні проблеми скрізь: на загальноукраїнському, а особливо ― на міждержавному й міжнародному рівнях. Але чомусь забуваємо про те, що призвело до таких сумних реалій наше негативне й надмірно споживацьке людське ставлення до природних ресурсів. І саме з цього варто починати екологічне виховання серед молоді й дорослих, на рівні шкільної, позашкільної, університетської освіти, а також під час сімейного відпочинку.

Саме так сміливо й активно популяризує у своїй літературній творчості сучасні ідеї екологічної культури людини 5-класниця 136-ї Харківської школи Ірина Мясоєдова, учасниця гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради. Її публіцистичне дослідження, що має назву «Довкілля ― не сміттєзвалище!» стосується болючої теми взаємодії людини з природою.

— Після відпочинку варто забирати із собою сміття. Мова йде про цигарки, пляшки від напоїв та усяку всячину. Варто не залишати подібний непотріб у лісі, у парку чи в селі біля річки. Не перетворюйте природу в смітник! Адже маємо розуміти, що довкілля — це не сміттєзвалище, — відверто закликає співвітчизників до цивілізованої поведінки юна авторка.

І добре, що в Україні її дехто таки почув. Нещодавно Ірину Мясоєдову, авторку публіцистичного сюжету «Довкілля ― не сміттєзвалище!» було нагороджено дипломом за участь у Міжнародному літературному конкурсі «Україна в барвах слова». Хочеться вірити, що ця столична відзнака — диплом від Національного музею літератури України, вручений 10-річній авторці доволі сміливого й по-дорослому реалістичного сюжету із сучасного життя, не лише збагатить літературну палітру екологічною тематикою. А ще й спонукатиме читачів дбайливо ставитися до природних ресурсів. Адже від цього залежить наше сьогодення і майбутнє життя.

Леонід ГАПЄЄВ, м. Харків

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