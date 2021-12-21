Права людини в медицині: досліджуймо, вивчаймо, захищаймо!

Дискусійний пресклуб на тему «Права людини у сфері медицини: досліджуймо, вивчаймо, захищаймо!» під час відкритого заняття гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харкова на базі 136-ї школи відбувся з нагоди Міжнародного дня прав людини.

Учасники заходу в ігровій формі змогли дізнатися чимало фактів та цікавих невигаданих історій з медичної сфери, яка нині стосується кожного. Ведучі ― модератор і керівник гуртка «Точка зору» Леонід Гапєєв та автор публіцистичних творів 11-класник Ростислав Турков діляться з присутніми цікавими фактами і коментарями опитаних респондентів серед молоді та педагогів. До дискусії долучається в якості експерта і правозахисника Голова правління ГО «Молодіжне телебачення «Фест-ТВ» Олександр Васильцов.

Багато запитань стосувалися надання первинної медичної допомоги, проблемних ситуацій, вакцинації і не тільки. Пролунали не лише критичні зауваження, але й слова вдячності на адресу медиків. Заради дотримання принципів неупередженості та балансу думок у сучасній журналістиці Л. Гапєєв озвучив і позитивні приклади достойної роботи лікарів, що варті суспільної уваги. Навіть розповів про започатковану ним рубрику «Лист вдячності» та надіслане коротке звернення до Урядового контактного центру про чергового старшого лікаря швидкої екстреної меддопомоги Сергія Українського, якому дійсно заслужено оголосили подяку.

Інтерактивне спілкування виявилося напрочуд вдалим і пізнавальним для дітей та дорослих, які не залишилися байдужими до почутого. Активно давали коментарі, ставили свої запитання. Справжньою інформаційною «фішкою» відкритого уроку стало бліцопитування на тему «Права людини у сфері медицини», в якому взяли участь і діти, і дорослі учасники.

Триєдина складова цих освітніх заходів містить такі аспекти мети: навчальна, розвивальна, виховна. Ми навчаємося розуміти й поважати основні права людини у сфері медицини України як складову надбання норм рівня міжнародного права. При цьому розвиваємо засади власного критичного мислення в контексті різних життєвих історій, практичних ситуацій, кращих практик роботи медичних закладів із пацієнтами в Україні. Використовуємо інноваційні форми під час проведення заняття, зокрема відкрите обговорення, бліцопитування учасників серед дітей та дорослих. Водночас виховуємо молодь у дусі поваги до загальнолюдських цінностей: право на охорону здоров’я і життя, право на доступну інформацію про медичне втручання, право на безпечне медичне втручання тощо, ділимося із присутніми цікавою актуальною ексклюзивною інформацією, зібраною із різних джерел.

До речі, багато з озвученої на пресклубі соціально-правової актуальної інформації вже після завершення заходу старшокласники у неформальній обстановці стали обговорювати з батьками та вчителями. Адже в такий спосіб отримали й безоплатну первинну правову допомогу. Бо права людини в медицині є дуже актуальною, суспільно значимою темою, що стосується кожного. Для початку ми ці питання й історії досліджуємо та вивчаємо у контексті громадянської освіти. За необхідності — захищаємо… Навіть у таких випадках, коли лікарі попросять здати 200 гривень за УЗД-обстеження. Про це ми теж знаємо, і як цивілізовано й швидко, за допомогою лише одного телефонного дзвінка вирішити таку проблему…

Насправді, не лише з точки зору громадянської освіти, але й з позиції сучасного життя права людини у сфері медицини варто досліджувати, вивчати й захищати. І можливо, ви, шановні читачі, теж згадаєте про власні житейські історії?

На згадку про цікавий захід його учасники, і діти, і дорослі, зробили дружнє фото.

Леонід ГАПЄЄВ