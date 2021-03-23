Підкорювачі соціуму

Проведення відкритого уроку в формі імпровізованого дискусійного пресклубу на тему «Поезія та літературна творчість у житті сучасної молоді» гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 спільно із 9-м та 10-м класами 126-ї Харківської школи нагадало прем’єрний показ мінівистави. Адже переважна більшість сюжетів сучасних українських літераторів пролунали вперше. Це є абсолютно новим контентом для наших учасників, бо шкільна програма не охоплює такого діапазону сучасних творів.

Що являє собою літературна творчість вдома, у школі та у позашкільному навчанні? Як часто ми читаємо цікаві літературні твори поза шкільною програмою? На ці та інші запитання шукали відповіді молоді учасники дискусійного пресклубу під час цікавого і пізнавального позакласного заняття. Саме так ми креативно навчаємося читати, пізнаємо та досліджуємо українську сучасну літературу XXI століття як культурне надбання національного рівня. Розвиваємо засади власного критичного мислення в контексті літературної творчості з точки зору сучасного автора і читача. Розвиваємо позитивне мислення і сприйняття прочитаного у різних літературних творах сучасних літераторів. Відкрите обговорення та «вільний мікрофон» допомагають учасникам дискусії обмінюватися своїми враженнями та думками. А ще в такий спосіб створюємо засади неформального, але доволі пізнавального за своїм змістом національно-патріотичного виховання. Бо така мета заняття відповідає сучасній концепції дієвої педагогіки XXI століття.

Серед різних сучасних авторів особливе враження на присутніх справила книга замальовок і новел Ірини Мацко, що має назву «Мигдаль для серця». Учасники заходу почитали і послухали справжню позитивну родзинку української літературної творчості. На думку видавця, щоденне споживання бодай кількох сторінок «мигдальних» творів забезпечить організм повноцінним комплексом думок та емоцій, потрібних для відчуття наповненості життя.

І на завершення відбулася творча зустріч із цікавою сучасною авторкою публіцистичних і журналістських творів. Це учасниця гуртка Марина Харченко. Вона презентувала присутнім свою нещодавно опубліковану статтю «Підкорювач мегаполісу» в газеті «Трибуна трудящих» на тему відомого твору Валеріана Підмогильного «Місто». Марина є переможцем обласного творчого конкурсу серед професійних журналістів «Часопис» (2020) у номінації для творчої молоді «Вдалий дебют». А ще її доволі сучасні, змістовні та креативні авторські малюнки теж було опубліковано у пресі. Отож учасники пресклубу відчули, що кожен із нас є підкорювачем соціуму. Без сумніву, це теж є позитивною ознакою сучасної молодіжної творчості.

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ, переможець обласного творчого конкурсу серед професійних журналістів «Часопис» (2020) у номінації «Кращий новий медіапроєкт року, керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5, м. Харків

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