Навчання онлайн… без світла?

Послання до нинішніх та майбутніх поколінь
(побажаємо, щоб у майбутньому такого не було)
Такі реалії і парадокси життя в центрі Європи у ХХІ столітті?
Хотілося б передати дуже просте побажання читачам: аби ці сюжети позитивних коміксів-діалогів стали веселими спогадами з історії сучасності й щоб у майбутньому не повторювались.
Навчаймося онлайн без світла?
(сучасний позитивний комікс-діалог)
— Ти вже чула, що в Україні будуть віялові відключення світла?
― Так, то вже до школи можна і в онлайн не ходити?
― Ура! Халява…
― То чи це добре? Дурниками виростимо, неосвіченими?
― Та ні, ми все і так знаємо, навіщо перевантажувати себе зайвою інформацією?
― Ні, я так не хочу. Хочу навчатися по-справжньому. Ось зараз створімо групу мотивованих до знань, почнімо проводити заняття у парку разом із батьками і вчителями, бо хочемо стати розумними людьми!
Автори Леонід ГАПЄЄВ,
Наталка ЗУЄВА (ілюстрації)
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