Навчання онлайн… без світла?

Навчання онлайн… без світла?
Леонід ГАПЄЄВ
08
листопада
/ 2022

Послання до нинішніх та майбутніх поколінь

(побажаємо, щоб у майбутньому такого не було)

Такі реалії і парадокси життя в центрі Європи у ХХІ столітті?

Хотілося б передати дуже просте побажання читачам: аби ці сюжети позитивних коміксів-діалогів стали веселими спогадами з історії сучасності й щоб у майбутньому не повторювались.

 

Навчаймося онлайн без світла?

(сучасний позитивний комікс-діалог) 

 

— Ти вже чула, що в Україні будуть віялові відключення світла?

―  Так, то вже до школи можна і в онлайн не ходити?

 ― Ура! Халява…

― То чи це добре? Дурниками виростимо, неосвіченими?

― Та ні, ми все і так знаємо, навіщо перевантажувати себе зайвою інформацією?

― Ні, я так не хочу. Хочу навчатися по-справжньому. Ось зараз створімо групу мотивованих до знань, почнімо проводити заняття у парку разом із батьками і вчителями, бо хочемо стати розумними людьми!

 

 

 

Автори Леонід ГАПЄЄВ, 

Наталка ЗУЄВА (ілюстрації) 

 

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Освіта