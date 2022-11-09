Навчання онлайн… без світла?

Послання до нинішніх та майбутніх поколінь

(побажаємо, щоб у майбутньому такого не було)

Такі реалії і парадокси життя в центрі Європи у ХХІ столітті?

Хотілося б передати дуже просте побажання читачам: аби ці сюжети позитивних коміксів-діалогів стали веселими спогадами з історії сучасності й щоб у майбутньому не повторювались.

Навчаймося онлайн без світла?

(сучасний позитивний комікс-діалог)

— Ти вже чула, що в Україні будуть віялові відключення світла?

― Так, то вже до школи можна і в онлайн не ходити?

― Ура! Халява…

― То чи це добре? Дурниками виростимо, неосвіченими?

― Та ні, ми все і так знаємо, навіщо перевантажувати себе зайвою інформацією?

― Ні, я так не хочу. Хочу навчатися по-справжньому. Ось зараз створімо групу мотивованих до знань, почнімо проводити заняття у парку разом із батьками і вчителями, бо хочемо стати розумними людьми!

Автори Леонід ГАПЄЄВ,

Наталка ЗУЄВА (ілюстрації)