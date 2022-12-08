Наскільки людина почувається щасливою у професії?

Чомусь ми часто недостатньо звертаємо увагу на важливість вибору майбутньої професії. І не просто формального вибору, а цілком усвідомленого. Бо, як показує практика, вибір майбутньої професії стане потім або рутиною, або реальною та навіть улюбленою справою життя, де людина почуватиметься щасливою та відчує плюси власної індивідуальної творчої самореалізації.

Принаймні, ми до цього маємо прагнути, чи не так? І допоможе в цьому процесі спеціально створений Мариною Харченко для читачів різного віку сюжет, що має назву «Чому обрав Іван навчання на юриста?»

Насправді, маємо глобально філософське та водночас доволі практичне питання часу: наскільки у майбутній професії людина почуватиметься щасливою?

Напевно, Марина, маючи вже перший досвід на початку великого шляху студентського життя в Харківській державній академії дизайну та мистецтв, обравши саме свою улюблену професію майбутньої дизайнерки, водночас продовжуючи займатися основами громадянської журналістики та громадянської освіти у позашкільному гуртку «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, знає, про що говорить. І не лише знає, але й спонукає до відвертої розповіді свого співрозмовника, студента-юриста.

Отож вашій увазі пропонується стаття з інтерв’ю Марини Харченко «Чому обрав Іван навчання на юриста?» у рубриці «Улюблена професія як творчість».

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї проведення Міжнародного фестивалю

«Щастя у творчості»

Чому обрав Іван навчання на юриста?

Під час занять гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова на базі 126-ї школи, що співпало із періодом канікул у мирний час, ми встигли втілити у життя започатковану раніше цікаву рубрику «Секрети успіху». Цього разу запросили до спілкування студента 2-го курсу Сумського державного університету, навчально-наукового інституту права Івана Орешко, майбутнього юриста. Наше спілкування виявилося напрочуд вдале та доволі змістовне. На переконання цієї вмотивованої до отримання якісних знань молодої людини, отримати диплом є важливою справою. Судячи з його коментарів, це не фінал, а лише вдалий початок у кар’єрі та життєвій історії Івана Орешко, який усвідомив свій високий громадський обов’язок перед суспільством не просто отримати диплом, але й стати справжнім професіоналом, правником, якого поважатимуть і якому просто довірятимуть люди. Бо, на думку студента-другокурсника, кожному з нас ніколи не заважатиме знати про свої права.

І одразу короткий цікавий факт. Першим вагомим кроком «школи життя» для Івана стало його переведення на бюджетне навчання. Для цього він письмово звернувся до міністра освіти, надавши документи про пільговий соціальний статус свого батька. Ось так висока мотивація та соціальна активність уже в студентські роки дають свої перші позитивні результати.

Відверто кажучи, за словами Івана, сьогодні на пальцях можна порахувати тих представників молоді, які реально визначилися з вибором майбутньої професії. Про його погляд на освіту, вибір професії, мотивацію до обізнаності в питаннях права та інші секрети сучасного життя зараз дізнаємося.

Нині досить актуальні питання щодо навчання в університеті: яку професію вибрати, яке тут є «підводне каміння»? Тому нам цікава думка молодої людини та його досвід у цій темі. Отже, я поставила кілька запитань студенту 2-го курсу СУМДУ Івану Орешко, щоб докладніше про все дізнатися.

Насамперед поцікавилася, чому саме він вибрав професію юриста?

― Під час навчання в 11-му класі я зрозумів, що математика ― не моє, тому здавати її не став. Після цього вибір кола професій зменшився. Із тих, що залишилися, я вважав, що більш оптимальним буде напрям «право», оскільки ніколи не зайве знати свої права та вміти їх захищати. Скажімо, професія журналіста є більш соціально спрямованою. Тому обрав професію юриста, ― розповів Іван.

Наступне запитання стосується ВНЗ. Тому я поцікавилася, чому серед стількох вищих навчальних закладів людина обрала саме Сумський державний університет?

― Насамперед я брав до уваги той факт, що цей ВНЗ знаходиться недалеко від мого будинку. Друге ― це те, що мої друзі збиралися туди поступати. Третє, але теж не менш важливе, що університет надає можливості для практики під час навчання, ще там є військова кафедра. Відтак не лише за українськими, а й за світовими рейтингами СУМДУ займає далеко не останнє місце, ― коментує ситуацію майбутній юрист.

На думку мені спало ще одне запитання: які враження від навчання?

― Мiй вступ співпав у часі із початком пандемії. І загалом, за півтора року на очному навчанні я пробув 2 місяці, але це ніяк не вплинуло на мою думку про навчальний заклад. Тому що все оперативно перенеслося на дистанційну форму навчання. Окрім самого навчання, проводили інтерактивні практики, на яких студенти могли ставити запитання прокурорам, суддям, адвокатам. Ще надавалася можливість їздити на слідчі дії, які вважалися як практика, але я не зміг взяти участь. Загалом, поки мені подобається місце, де я навчаюсь, ― відповів Іван.

Після нашої розмови ми попрощалися. Насамкінець для читачів можна зробити висновок, що в даний час не варто чогось боятися при виборі майбутньої професії та університету. Адже нині є безліч порталів, на яких об'єктивно оцінений кожен ВНЗ. Єдиний нюанс ― варто спиратися на власні побажання і шукати цілком прийнятний для себе варіант. Адже майбутня професія має стати улюбленою справою, і тому вже зараз до цього варто знайти свій творчий підхід.

Марина ХАРЧЕНКО,

учасниця гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова

Спеціально для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»