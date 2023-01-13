Нагородження гуртківців

Нещодавно на Харківщині відбувся всеукраїнський конкурс на написання есе «Війна за свій шлях» (дитячий погляд). Окрім традиційного текстового твору есе, автори з гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова створили та подали на цей конкурс свої відео на різні актуальні теми.

І за результатами конкурсних змагань на обласному етапі, наші діти здобули перемогу в спеціальній номінації відеосюжетів «Діти про мир» та отримали грамоти в рамках цього загальнодержавного заходу.

Ось процитую суспільно важливу офіційну інформацію.

«Вихованці освітнього закладу «Центр дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міської ради», гуртка «Школа успіху» творчо підійшли до завдань всеукраїнського конкурсу «Війна за свій шлях», вони не просто розповіли про свої переживання та роздуми, але й відзняли короткі відеосюжети. Тому ми прийняли рішення зробити окрему номінацію обласного етапу і відмітити вихованців ЦДЮТ №5.

Окрема подяка керівникові гуртка – Гапєєву Леоніду Володимировичу».

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Юні краєзнавці та дослідники Харківщини активно долучилися до участі в цьому заході. На конкурс було подано 280 робіт від закладів загальної середньої та позашкільної освіти Богодухівського, Дергачівського, Ізюмського, Красноградського, Лозівського, Харківського, Чугуївського районів, Мереф’янської міської ради та всіх районів міста Харкова. Відповідно до вікових груп: 65 учасників віком 6–10 років, 128 учасників віком 11–14 років, 87 учасників віком 15–17 років.

Приємно зазначити, що оргкомітет конкурсу на обласному рівні високо оцінив створені сюжети вихованців гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова під керівництвом їхнього наставника Леоніда Гапєєва, адже новий формат і переосмислення актуальної теми нині стосуються кожного.

Відео можна переглянути: Ростислав Турков «Я обожнюю мій Харків та ненавиджу війну!», Еліна Дробко «Школа успіху: сучасні роздуми про мир», Софія Гапєєва «Харків — місто мрій, або Чекаю знову екскурсії до бібліотеки…» , Наталка Зуєва, програма «Війна ― не перешкода емоціям» у рубриці «Мирні роздуми про життя», Аліса Різник (відео про музику Кармінського), програма «Музика Кармінського ― естафета миру» у рубриці «Мирні роздуми про життя».

Ростислав Турков

Аліса Різник

Не тільки відео, а ще есе на актуальні теми. Євгеній Артюх «В ефірі «Армія FМ», в ефірі музика лунає…», рубрика «Долонька допомоги».

Євгеній Артюх

Також серед актуальних сюжетів традиційного формату есе наші автори отримали грамоти переможців.

«Як вижила наша родина під звуки й жахи війни, або Настав час знати правду про злочини проти населення?» (Анастасія Красікова), «Чи легко навчатися онлайн під час пандемії та війни?», «Фактори стресу, що впливають на нас під час війни» (Наталія Зуєва). Не менш цікаві теми знайшли своє творче втілення в інших творах есе. Це «Цілюща сила мистецтва» (Ірина Количева), «Чому діти тікають з дому» (рубрика «Батьки і діти: мирне порозуміння замість психологічної війни», Еліна Дробко), «Сумська замальовка» (Софія Гапєєва).

Анастасія Красікова

Наталія Зуєва

Ірина Количева

Еліна Дробко

Софія Гапєєва

Отож не будемо одразу ставити крапку. Бо не варто обмежувати себе лише форматом традиційної інформаційної статті чи замітки, бо саме синтез у творчості, поєднання різних жанрів і стилів як мирний творчий експеримент педагога і дітей були достойно оцінені нашими небайдужими, насправді творчо налаштованими членами журі всеукраїнського конкурсу. І нехай ці мирні й позитивні фотографії наших талановитих авторів, коли діти відчули себе щасливими в різні моменти реального життя, спонукають нас до цікавих роздумів на різні гарні мирні теми, що стосуються кожного…

Підготував та вболівав Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова, член НСЖУ