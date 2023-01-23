В ефірі програма «Надія», у рубриці «Позашкільне телебачення», ведучий Леонід Гапєєв, наш гість ефіру Дмитро Федоренко.

Ми зустрілися під час зимових канікул. Наш член гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова нині живе у маленькому містечку Мерефа на Харківщині. Без інтернету, ноутбука чи комп’ютера у дуже скромних побутових умовах. Водночас Дмитро після вдалого дебюту й отримання спеціальної відзнаки на Міжнародному фестивалі «Щастя у творчості» (за актуальність теми), після отриманих книжок та журналів у подарунок ще з більшим інтересом, радістю та натхненням почав, а нині продовжує просто у звичайних зошитах, що послуговують юному автору як рукописи, писати свої цікаві й сучасні сюжети про наше життя.

У цій програмі ми дізнаємося про особливості створення такої ліричної і водночас дуже сміливої та по-дорослому змістовної поезії воєнного часу та й не тільки. Свій вірш автор просто назвав «Надія». І це дуже символічно. Бо коли живе надія в серці кожного з нас, то це свідчить про духовну силу нації та кожного пересічного українця!

Кожна людина повинна зберігати спокій та мати надію! У нас буде мир, і ми відбудуємо свою рідну країну. Саме у цьому переконаний Дмитро Федоренко, наш автор та гість ефіру.

На прикладі Дмитра та інших наших молодих і зовсім юних учасників таких сюжетів ефіру вуличного телебачення (членів гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова) варто щиро побажати нашим дітям і батькам, попри всякі негаразди, вимкнення світла, відсутність комфорту, і не тільки, знаходити час для читання, бо це є складова сучасної освіти, процесу пізнання світу. Не вагайтеся. Беріть простенький зошит і пишіть свої сюжети цього воєнного часу. Бо саме незламністю духу ми теж робимо свій посильний внесок у нашу духовну перемогу над злом!

Шукайте та не зволікайте, використовуйте будь-які доступні прості можливості для власного творчого розвитку. І тоді ми дізнаємося і про ваші невигадані історії. Адже країна має знати про своїх мирних героїв сьогодення, просто в ефірі, аби побачити в обличчя й почути ваші цікаві думки кожного.

Дякуємо українським творчим колективам, митцям і видавцям за таку дієву підтримку дитячої та юнацької творчості у ці воєнні часи!

І тепер послухаємо перше публічне виконання вірша «Надія». З нами в ефірі читає, розповідає та коментує автор Дмитро Федоренко.

Цікавого спілкування й змістовного перегляду!

Підготував

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»