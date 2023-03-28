Мирні «Голоси весни» в родинному домашньому читанні

Домашнє сімейне читання є цікавою справою для творчого розвитку дитини. А тому невеличке мальовниче місто із милозвучною назвою Люботин на Харківщині (це п’ятеро творчо налаштованих і вмотивованих п’ятикласників) долучилося до рубрики «Естафета творчості». Як це відбувалося, зараз дізнаємося.

Замість постійних звуків сирен під час війни (на превеликий жаль, нікуди подітися людям від цих сумних реалій) іноді варто переключити увагу на інше мирне русло, принаймні варто спробувати це зробити.

Чути справжній весняний спів пташок, а ще й подумки його уявляти, коли завершується навчальна чверть, і варто встигнути скласти завдання з різних предметів. Ось такі є реальні життєві думки і спостереження, завдання й виклики першого року дорослого шкільного життя. Адже 5-класники ЗОШ №3 м. Люботина на Харківщині з нагоди початку весняних шкільних канікул стали щасливчиками, яким у подарунок дістався свіжий випуск всеукраїнського дитячого журналу «Джміль». Акцію провели за ініціативи Леоніда Гапєєва за активного сприяння вчительки вищої категорії, голови місцевого методичного об’єднання, справжнього педагога-ентузіаста своєї справи, у гарному сенсі слова, Світлани Кухтіної. Вона професійно та добре по-людськи вміє зацікавити дітей і батьків, і тоді вони починають несподівано втілювати у життя різні творчі ідеї. І це надає нам впевненості й оптимізму, вкотре переконує, що незламність духу освітян і наших співвітчизників виражені в реальній естафеті творчості.

А тепер варто сказати кілька слів про насправді унікальний соціально значимий благодійний проєкт, який із початку року активно втілюється у життя на території м. Харкова та області. Його активні учасники (вони водночас беруть участь у створенні сюжетів для Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у рубриці «Естафета творчості триває») отримують у подарунок для позашкільного та домашнього сімейного читання дитячий журнал «Джміль», що формує серед юних і дорослих читачів чітко виражений гуманістичний та екологічно дбайливий світогляд. Цього разу, за випадковим збігом чисел, п’яти креативним 5-класникам: Євгенії Ревенко, Софії Шевкун, Данилу Морозову, Діані Кравцовій, Евеліні Пасько, дісталися у подарунок свіжі випуски дитячого журналу «Джміль», що мають тематичну назву «Голоси весни».

Дослідження, живопис, музика і література. Ось основні складові змісту журналу, що у дружньому родинному форматі під час сімейного читання серед дітей та батьків створюють гуманну естафету творчості, втілюють у життя ідею неформальної освіти як реального й позитивного процесу пізнання світу.

Одразу привертає читацьку увагу позитивна й радісна ілюстрація на обкладинці журналу, відчувається високий рівень громадянської та екологічної культури виховання наших співвітчизників уже змалечку. На фоні райдуги їде мирний тракторець, виконуючи свою сільськогосподарську роботу, так потрібну кожному з нас. А в цей час друзі природи миролюбно спілкуються між собою. Дівчинка і хлопчик, які влаштували собі мініпікнік, поводяться біля річки дуже акуратно. Навіть простелили собі килимок під їжу, аби на природі не смітити. Ось так, маємо класний приклад гарної поведінки для дітей і дорослих, чи не так?

Варто також звернути увагу на той факт, що екологічне та культурно-мистецьке виховання підростаючого покоління, нової ще до кінця не дослідженої соціальної спільноти дітей війни ХХІ століття на сторінках журналу «Джміль» відбувається у позитивному й цілком мирному світобаченні. Без сумніву, і діти, і дорослі зараз, як ніколи, прагнуть миру. І тому екологічна неформальна освіта за допомогою читання різних літературно-пізнавальних сюжетів, наприклад, «Про що розкаже перший грім?», «Співай на радість!», «Мелодії струмків», «Танок дощу», «Цікавинки про птахів» і не тільки, насправді формує і серед дітей, і серед дорослих оновлений погляд на життя. А ще українські читачі та їхні побратими з Харківщини мають можливість на сторінках видання брати участь у створенні сюжетів для конкурсу «Книговірш» та й досліджувати інші цікаві аспекти нашого життя.

З точки зору гуманістичної педагогіки Сухомлинського, яка стає популярною далеко поза межами рідної України, нині йдеться про справжнє гуманне світосприйняття серед дітей. Бо дуже важливо знайти й відчути такі моменти, коли ми відновлюємо закладені природою здібності людини радіти й дивуватися красоті довкілля. І саме тому цей свіжий випуск журналу можна спробувати творчо використати і серед старшокласників, які полюбляють створювати різні відеосюжети, короткі відеоролики на теми екології та мирного довкілля. Бо такий друкований зміст різних досліджень, поданих доступною мовою для дітей, може стати поштовхом для сучасних коротких відеоекранізацій на теми екології та збереження довкілля серед старшокласників.

Українські книжки і періодичні журнальні видання у домашньому сімейному читанні, електронний формат всеукраїнського порталу «Справи сімейні», друкований журнал «Джміль» нині стають тими життєво необхідними атрибутами й дієвими змістовними ресурсами втілення у життя ідеї щастя у творчості, які посилюють наше відчуття незламності духу в естафеті творчості. І доповнюємо, й надалі ми це розвиваємо також у форматі відеосюжетів на творчій студії. Адже є дуже простий спосіб популяризації достойних прикладів літературної творчості, хоча й не такий простий з погляду практики, але доволі знаний серед наших освітян, дітей та батьків. Просто можемо робити відеосюжети, читати уривки улюблених творів, та й не тільки. Судячи з кількості переглядів та поступового збільшення числа підписників, ми переконуємося у суспільній значимості цієї важливої справи.

Дякуємо усім митцям, меценатам і видавцям за дієву підтримку сімейної читацької творчості, особливо зараз на Харківщині.

І тому хочемо побажати нашим читачам і глядачам почути й радісно відчути ці справжні й творчі голоси весни, завдяки процесу домашнього сімейного читання.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю

«Щастя у творчості»