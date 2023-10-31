Марія Забіяка: фотодебют із улюбленою книжкою

У рубриці популяризації читання ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» до вашої уваги пропонується вдалий фотодебют із улюбленою книжкою.

Окрім раніше представлених цікавих відеосюжетів, зараз має місце вдалий творчий фотодебют 12-річної Марії Забіяки, учасниці позашкільного гуртка громадянської журналістики «Точка зору» ЦДЮТ №5 з м. Харкова (юною авторкою для широкого загалу представлено 3 фотосюжети).

Дякуємо за ці класні книжкові подарунки Закарпатському Угорському інституту ім. Ференці Ракоці ІІ, а також українським видавцям (редакція дитячого журналу «Котя Малюк», редакція журналу «На крильцях Ангела», видавець Анатолій Лапушен).

Разом робимо інтелектуальні інвестиції у творчий розвиток сучасних дітей, які залишилися в Україні. Адже наші моральна сила духу та ідея щастя у творчості, особливо у ці нелегкі часи, втілюються в життя саме завдяки такій естафеті творчості українських родин.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»