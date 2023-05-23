Кожна дитина «Джміль» читає. Бо естафета творчості триває!

Ось настав і незабаром завершується травень 2023 року, мандруючи до літа, коли всі діти і батьки із нетерпінням очікують настання шкільних канікул. Але процес читання є таким універсальним явищем, який не обмежується у часі й віці, бо насправді триває упродовж життя.

Протягом навчального року учасники гуртків «Точка зору» та «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості № 5 з м. Харкова чимало попрацювали: створювали цікаві сюжети, обговорювали улюблені публікації в журналі «Джміль». Навіть ті, хто долучився до читацької пізнавальної рубрики «Естафета творчості» трошки пізніше, одразу стали активними глядачами відео-сюжетів на літературно-мистецькому та освітньому каналі «leonid gapeev щастя творчості».

Чимало є сюжетів занять-ефірів, де ми читаємо улюблені книжки та журнали, серед яких із великим задоволенням та зацікавленням створені програми на тему публікацій всеукраїнського журналу «Джміль», давно зацікавили різних дітей та батьків з України. Адже на сторінках видання можемо знайти матеріали розважального, пізнавального, тобто універсального змісту для дітей досить таки різного віку. Креативно створений та яскраво проілюстрований контент завжди не просто привертає увагу, а ще й створює емоційно сприятливий для творчості радісний позитивний настрій. Саме тому процес читання стає живою справою у родинному колі небайдужих дітей та батьків, бабусь і дідусів, зацікавлених вчителів і не тільки.

Естафета творчості вдало втілюється у життя завдяки такій активності у процесі пізнання світу й читання серед дітей різного шкільного віку.

Дякуємо нашим друзям та однодумцям — редакції журналу «Джміль» за дієву підтримку читацької творчості на Слобожанщині.

Нагадаємо нашим читачам про те, що протягом другої половини цього навчального року діти різних соціально незахищених категорій громадян, а також обдаровані діти, які активно проявили себе у різних конкурсах і фестивалях обласного, загальноукраїнського та міжнародного рівня, в якості призів отримували різні цінні інтелектуальні й пізнавальні призи.

І тепер можна озвучити деякі імена та показати фото частини наших щасливих дітей Харківщини, постійних читачів, які цього разу отримали у подарунок подвійний випуск журналу № 5-6 із символічною назвою теми номеру «Соковите літо» в рамках міжнародного фестивалю «Щастя у творчості». Звичайно, попереду такі ж приємні сюрпризи ще очікують і інших дітей Харківщини, учасників названих позашкільних гуртків та не тільки.

Важко розповісти про усіх одразу. Тому зараз можемо назвати деякі імена тих, хто вже отримав журнал у подарунок напередодні літніх шкільних канікул.

Це Ліза Пантус, Яніна Горловська, Іван Український, Даніїл Михайилченко, Еліна Дробко.

Приємною несподіванкою для багатодітної родини переселенців Ірини Самойленко, яка приїхала до Харкова, стали ці 4 примірники нового випуску журналу. Так, 4-річний Френк, 5-річна Шарлота, 7-річна Верджинія, 8-річна Габліела та їхня матуся Ірина одразу на спортивному майданчику так захопилися процесом читання, що час промайнув не помітно. Навіть для спільного фотографування довелося погукати дітей, які активно занурилися у мандри сторінками цікавого журналу.

З нагоди міжнародного дня родини та напередодні міжнародного дня захисту дітей ми вирішили заохотити як наших постійних читачів, та і нових. Адже кожен із цих дітей та батьків по-різному робить свій внесок у загальну естафету творчості.

Важливо й те, що ніколи не пізно зайнятися читанням, яке розвиває творче мислення та особистість дитини, зміцнює під час спільного сімейного читання серед дітей та дорослих дружні відносини у родині.

Кожна дитина «Джміль» читає.

Бо естафета творчості триває!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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