Космічні мандри цікаві завжди

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» чимало дітей та їхніх батьків, які з тих чи інших поважних причин не встигли подати свої сюжети та отримати дипломи, зацікавилися цим некомерційним проєктом.

Саме для таких вмотивованих і небайдужих авторів після завершення офіційної частини фестивалю організатори прийняли цікаве рішення. Створення нових рубрик «Естафета творчості», «Ефір молодого автора» та інших практично дають можливість сучасній творчій молоді розкрити свій творчий потенціал, поділитися суспільно значимими сюжетами з широким загалом читачів та глядачів.

Навіть ті діти, які вперше спробували себе у такому форматі творчості, змогли також отримати заохочувальні призи.

І це є дуже позитивним фактором сьогодення. Адже саме завдяки активній естафеті творчості втілюється у життя наша незламність духу.

Дякуємо митцям, меценатам і видавцям за дієву підтримку дитячої творчості на Харківщині.

Зокрема, дякуємо редакції та меценатам всеукраїнського журналу «Джміль» за подаровані журнали, які регулярно передаються у подарунки дітям і родинам Слобожанщини.

До речі, зміст журналу «Джміль» — це не тільки суто дитячі веселі й позитивні сюжети, які дуже потрібні для нашого психологічного здоров’я, але й пізнавальні публікації на різні серйозні теми.

Ця програма є дебютом. Сюжет створено для спеціальної рубрики «Естафета творчості» Міжнародного фестивалю-огляду «Щастя у творчості».

У рубриці «Ефір молодого автора» Матвій Дігол, який навчається у позашкільному гуртку «Точка зору» ЦДЮТ №5 м. Харків, ділиться своїми враженнями від отриманого у подарунок журналу «Джміль». Його особисто зацікавила саме космічна тема, і тому Матвій розповідає про космічні мандри, які завдяки позашкільному читанню стають доступними кожному, без обмежень у часі й просторі.

Отож читаймо українські журнали та книжки.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю-огляду «Щастя у творчості»