Книжка, що спонукає замислитися

Якщо деякі підлітки дозволяють собі вдарити когось книжкою по голові, то така поведінка людини не минає дарма. Тоді книжка починає говорити й розкаже неприємну правду про кожного. А хлопці й дівчата мають замислитися над своїми вчинками. Саме так відбувається у сюжеті оповідання-казки «Книга, яка вміє говорити». За цей оригінальний твір молоду авторку Тетяну Непочатову, учасницю гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради, старшокласницю 136-ї школи нагороджено дипломом Міжнародного літературного конкурсу «Україна в барвах слова».

— Не ображайте молодших братів і сестер, друзів та однокласників. Грайте у нормальні, розумні та добрі ігри. А інакше на допомогу ображеним знову прийде Книга, яка вміє говорити... — ділиться враженнями Тетяна Непочатова, отримавши столичну відзнаку — диплом від Національного музею літератури України. Дійсно, сюжети достойних книжок спонукають дітей та дорослих замислитися, чи не так?

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради