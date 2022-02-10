Їх помітили у пошуках правди

Говорити про критичне мислення й пошук правди у публіцистичних сюжетах для широкого загалу читачів іноді буває нелегко. Адже людська природа є така, що кожен із нас піддається маніпулюванню. Але подібні публіцистичні дослідження є доволі цікавими й про це свідчить нещодавно отриманий диплом, яким нагороджено Ростислава Туркова, учасника гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради на базі 136-ї школи, за участь у Міжнародному літературному конкурсі «Україна в барвах слова».

Отож привітаємо нашого молодого автора з відзнакою від Національного музею літератури України. А усім іншим нашим читачам можемо побажати самостійно ознайомитися з темою героїзму творчості Уласа Самчука у XX столітті. Варто почитати і його новелу «Віднайдений рай», аби переосмислити місце людини у соціумі XXI століття. Адже точки зору кожної людини на суспільні проблеми можуть бути різними. А знаєте, що ідейно поєднало відомого в українській діаспорі журналіста, письменника, публіциста, громадського діяча і небайдужого патріота Батьківщини Уласа Самчука та Ростислава Туркова, нашого молодого дослідника його творчості? Саме критичний погляд на сучасне життя у часовому просторі кожного століття. Без сумніву, кожного з названих цікавих особистостей читачі помітили у пошуках правди…

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради

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