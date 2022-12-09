У рамках проведення Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» відбувся пресклуб онлайн «Естафета щастя у творчості: конструктивний діалог поколінь». Учасники гуртків «Точка зору», «Школа успіху» Яніна Горловська, Іван Базарний, Вікторія Хайло, Наталія Зуєва, Аліна Мікулінська розповіли присутнім про своє бачення й відчуття поняття щастя у творчості в нинішніх реаліях. Було цікаво послухати і думки та коментарі від інших учасників фестивалю. Так, професійна тележурналістка Антоніна Бондарева з міста Рені на Одещині поділилася власними рецептами щастя у творчості, відверто розповівши і про необхідність бути готовими до буденності під час створення різних сюжетів. Адже в реальному житті мають місце не лише радість і натхнення у творчому процесі, а ще й маємо бути готові до буденної й рутинної роботи, яка непомітно залишається «поза кадром».

Практичний психолог, лідер громадської організації «Психокультура» Андрій Халін як досвідчений експерт розповів багато цікавих історій із життя обдарованої молоді. Адже з такою цільовою аудиторією Андрій Іванович багато років працював у закладах позашкільної освіти.

Встигли ми також почути цікаву інформацію про те, що являє собою сучасна наука про щастя, яка гармонійно втілює у життя теорію щастя. Водночас, наш ефір зорієнтований на сучасні реалії та сучасну молодь, має на меті популяризувати сучасні здобутки різних науково-практичних сфер. Наприклад, художнє слово і читання поезії наживо сприяють підвищенню рівня позитивних емоцій. Саме тому попросили Ольгу Широку, яка представляє ГО «Есперанто-клуб «Теорія щастя» почитати свої ліричні й філософські вірші. На цій мажорній хвилині завершили ігровий пресклуб, а подальші роздуми й імпульси до творчості вже мали своє продовження в думках і серці кожного. Отож естафета «Щастя в творчості» триває…

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртків «Точка зору», «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»

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