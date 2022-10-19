Дружні творчі зустрічі: коротка мирна хроніка

Сьогодні багато серед дітей, освітян і батьків говорять про стресовий фактор через перевантаження інформацією, великий обсяг завдань під час освіти онлайн у шкільному та університетському навчанні. Але такі вже реалії воєнного періоду. Особливо це стосується регіонів, де поки ще відбуваються бойові дії, серед них і місто-герой Харків. І тому виникла ідея зробити антистресові позашкільні заняття, які будуть пізнавальними, змістовними, комунікативними, ігровими, іноді й дещо розважальними, сприятимуть відновленню психологічної врівноваженості дітей та дорослих. Спробували втілити у життя цю ідею під час занять гуртків «Точка зору» і «Школа успіху» Центру дитячої та юнацької творчості №5 з міста-героя Харкова.

В ефірі ігрового пресклубу під час занять позашкільних гуртків створено програму «Дружні творчі зустрічі — «Інтерв’ю з кожним».

Учасники ефіру діляться власними історіями виживання, своєрідним досвідом життя мирних героїв воєнного часу. Розповідають про особливості психологічного, фізичного, емоційного виживання, способи подолання стресу і тривоги. Дізнаються про сучасне життя тих, хто залишився у Харкові чи області, тих, хто переїхав в інші регіони України або тимчасово перебуває поза її межами. Формат дружнього неформального спілкування молоді, дітей та дорослих створює класні можливості для творчого переосмислення нашого непростого життя, пошуку варіантів виходу із складних ситуацій і не тільки.

До участі в ефірі у рубриці «Гості студії» запрошують творчу молодь, правників, психологів, медиків, інших фахівців різних професій. Одним словом, різних цікавих людей!

Освіта й знання ― без кордонів

Попри складнощі життя під час війни, варто шукати у деяких ситуаціях позитив. Скажімо, приєднуючись через ZOOM з Харкова чи області, будь-якого куточку України чи різних країн світу, ми, без сумніву, сприяємо психологічній консолідації нації, молоді. Адже нині ми, українські громадяни, фактично розкидані по всьому світу. При цьому ми з України, сучасні представники єдиної великої дружньої родини! Ось так багато цікавого дізнаємося про життя в Україні та поза її межами. Також творча молодь з перших вуст отримує актуальну інформацію про цікаві проєкти різних громадських організацій, де можна взяти участь.

Із радістю та великим задоволенням можемо повідомити, що за останні дні нашими гостями ефіру стали успішні й поважні люди, дуже цікаві особистості. Відкрив творчий марафон у понеділок (аби спростувати стереотип про те, що саме цей день важкий на початку робочого тижня) Андрій Халін, голова правління громадської організації «Психокультура», психолог, засновник першого в Україні та Харкові телефону довіри психологічної підтримки населення «Нить Ариадны». Андрій Іванович розповів про цікаві заходи і проєкти, що відбувалися останнім часом в період карантину дистанційно та очікуються у найближчій перспективі. Поділився своїми враженнями та цінними порадами після перегляду цікавих відеосюжетів на Ютуб-каналі leonid gapeev наших юних і молодих авторів, та й не тільки. А ще наш гість ефіру порадив учасникам творчої зустрічі не боятися втілювати у життя будь-які свої творчі задуми, не відкладати це «на потім». «Ось тобі дуже хочеться знімати відеоролики, то роби це змалечку». Саме так переконує Андрій Халін як психолог, бо оте «потім» може і не настати, а розкривати таланти дитини варто одразу.

Інша гостя ефіру з боку батьків уважно спостерігала за творчим процесом обговорення поточних тем, побачила на власні очі те, як відбувається практична робота над створенням відеосюжету. Це Єлізавета Грудська, яка є викладачем класу сольного академічного співу ДМШ №3 імені Марка Кармінського. Вона акцентувала увагу присутніх на тому, що дійсно нинішні діти мають активно розвивати свої комунікативні навички. Йдеться про вміння говорити, писати, розвивати свою думку, переконувати співрозмовника і не тільки. Усі ці якості інтелекту сучасної людини, без сумніву, знадобляться у реальному житті. І то є лише справа часу…

До речі, діти, які активно й професійно займаються музикою, долучаються до занять у рубриці «Музична журналістика». Бо це дає їм реально чудові можливості для практики популяризації мистецтва серед широкого загалу. Адже відомі українські митці упродовж століть демонструють світовій спільноті просту істину, що ми, українці є високоосвіченою, інтелектуально й творчо розвинутою нацією! Нещодавно відбулося проведення цікавого, змістовного, креативного заходу в ефірі ігрового освітнього пресклубу гуртка «Точка зору», який об’єднав більше 30 учасників: майбутніх літераторів, публіцистів та юних журналістів, дітей та батьків, викладачів Дитячої музичної школи №3 імені Марка Кармінського та гуртківців ЦДЮТ №5 м. Харкова. Тема пресклубу має таку назву «Музика як прояв національної ідентичності та культурно-мистецьке втілення ідеї людської гідності».

І ось тепер, на знак подяки й особливої прихильності до творчості нашого славетного земляка ― заслуженого діяча мистецтв, харківського композитора Марка Кармінського з нагоди Міжнародного Дня музики під час занять гуртка «Школа успіху» юна 9-річна артистка Аліса Різник, спеціально для наших глядачів різного віку в якості телеведучої ігрового пресклубу гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова підготувала дуже цікаве й емоційно вражаюче відео! Це короткометражна програма «Музика Кармінського ― естафета миру» у рубриці «Мирні роздуми про життя». (Цікавого й мирного нам перегляду! https://studio.youtube.com/video/_8gsUDnfFBg/edit )

Неформальне дружнє спілкування й творче переосмислення

Серед розвивально-ігрових особливостей занять варто згадати про психолога і консультанта телефону довіри «Нить Ариадны» Тетяну Количеву. Вона взяла участь у творчій грі з картинками-мотиваторами (смайликами, тваринками, різними персонажами). Адже створювати гарний настрій можна у будь-яких локаціях, різними способами, за допомогою різних ресурсів. Коментарі, поєднані із практичними знаннями, життєвим досвідом та добрим почуттям гумору додали гарного настрою та позитиву під час заняття у форматі дружньої творчої зустрічі.

Наступна учасниця і водночас гість ефіру, Ірина Скриль, кандидат географічних наук, завідувач відділу краєзнавства Харківської обласної станції юних туристів, разом із дітьми креативно продемонструвала прихований зміст сюжетів оповідань Василя Сухомлинського. Любов і жорстокість, звичайна людина, людина з гарячим серцем з однойменних сюжетів відомого українського педагога, гуманіста, письменника стали неабияким поштовхом до роздумів під час читання й відповідей на запитання стосовно прочитаних творів. За умовами творчої гри, відбувалося виразне читання, коментарі, відповіді на запитання у контексті пошуку аналогії розвитку сюжетів із сучасним життям. Ось так тексти для дітей виявилися цікавим матеріалом для креативних досліджень, що спонукають і дітей, і дорослих до глибоких роздумів про загальнолюдські цінності. До речі, ідею домашнього та позашкільного читання варто вже змалечку намагатися втілювати у життя. І тому естафету дружніх читань із демонстрацією улюблених домашніх книжок продовжили учні 2-го класу Харківської гімназії №13. Окреме спасибі їх небайдужій класній керівниці Олені Шаповал за мотивацію дітей до знань.

Наступний гість ефіру Олександр Васильцов, голова молодіжного громадського телебачення «Фест-ТВ» під час обговорення особливостей сучасної дистанційної освіти поділився цікавими думками і спостереженнями стосовно змісту і стилю підручників із Харківщинознавства. Звичайно, кожен шкільний підручник, як і будь-яка книга, може мати різні доступні для сприйняття та менш цікаві для читання глави, розділи й окремі частини. А тому сучасний процес навчання на шкільних уроках Олександра Васильовича у 136-й Харківській школі лише підручниками не обмежується. Бо він як педагог розробив власну систему креативного викладення навчального матеріалу, поєднання бонусів і громадянських активностей учнів під час дебатів, подальшої мотивації дітей під час занять. І це незважаючи на об’єктивні складнощі, що можуть виникати серед учасників освітнього процесу через брак відповідних ресурсів, технічних пристроїв, непередбачені й незаплановані відключення електроенергії, інтернету під час війни, вселяє надію та оптимізм на покращення якості освіти. Адже новий і доволі по-сучасному написаний текст діючого Закону «Про освіту» наділяє вчителів певною свободою у виборі форм, методів викладання, тобто автономією й свободою творчості.

Як показує практика, такі заняття у цікавому форматі дружніх творчих зустрічей залишають гарні враження та відчуття, знімають стрес, створюють підґрунтя для творчого дослідження й переосмислення, інтелектуального розвитку всіх учасників, незалежно від віку і тимчасового місця перебування. Бо освіта, самоосвіта, постійний творчий розвиток упродовж життя стають інтелектуальними цінностями сучасної людини. Цілком доступними кожному, хто має мінімально необхідні технічні ресурси, за умови функціонування електрики та інтернету. Бо ми не можемо обійтися без цих елементарних факторів сучасної цивілізації. Адже війна не вічна, і всі учасники ефірів однозначно прагнуть до миру. І тому, користуючись нагодою, запрошуємо усіх бажаючих та небайдужих до досліджень та дискусій на різні теми. Адже таке дружнє живе спілкування нині позитивно впливає на психологічне здоров’я кожної людини. Просто варто спробувати. Чи не так?

Леонід ГАПЄЄВ,

член НСЖУ, спеціально з міста-героя Харкова

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