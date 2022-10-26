Дружні творчі зустрічі ― формат живого спілкування

Дружні творчі зустрічі, інтерв’ю з кожним, читання й творче переосмислення сюжетів оповідань Василя Сухомлинського. Саме ці сюжети під час креативного позакласного заходу на занятті гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова із 7- класниками 126-ї Харківської школи стали цікавими темами обміну думками серед молоді.

Під час обговорення учасники ігрового пресклубу в ефірі торкнулися і таких аспектів сучасного життя, як проблеми, потреби, інтереси сучасної молоді, вибір майбутньої професії, та й не тільки. Того дня була чудова погода, і природа просто дарувала радість і натхнення! І тому живе спілкування дітей та дорослих, прочитання й обговорення оповідань Сухомлинського швидко минуло на хвилі позитиву! Ефірний час закінчився, а на завершення пресклубу Оксана Михайлівна Ткаченко, вчитель фізики та небайдужий класний керівник 7-б класу 126-ї Харківської школи, відзначила, що таке живе спілкування сьогодні потрібно кожному. Бо варто ширше дивитися на взаємини дітей і дорослих, адже життя триває і поза межами школи. Вона як педагог схвально відгукнулася про проведений захід, який, на її думку, було проведено на досить високому рівні.

Ось така тема, що складається з різних компонентів та об’єднана ідеєю гуманізму і загальнолюдських цінностей у форматі неформальних творчих зустрічей ігрового пресклубу стала поштовхом до неформальних роздумів, що стосуються кожного.

Така нова рубрика, що має символічну назву «Дружні творчі зустрічі, інтерв’ю з кожним», за задумом автора і педагога Леоніда Гапєєва, має створити діалог поколінь, знімати стрес, створювати позитив під час живого спілкування. Бо якщо ми усі зараз, і діти, і вчителі, і батьки, опинилися в суцільному «просторі онлайн», то варто створити цікаве й змістовне освітнє середовище, яке буде цікаве й корисне кожному. А тому запрошуємо й інших небайдужих класних керівників долучитися до нової рубрики живого спілкування в ефірі.

Дітям дуже сподобався такий формат ефіру в стилі живого неформального спілкування. А ми, дорослі, радіємо з того, що в нашому місті зростає творчо зацікавлена й вмотивована до знань сучасна молодь. Пригадується, що в той день була не лише гарна погода, але й ми встигли скористатися електричною енергією з інтернетом. Бо без цих технічних факторів не відбулося б такого насиченого й жвавого позитивного живого спілкування.

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 з міста-героя Харкова

Фото автора