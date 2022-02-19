Думати й говорити про дистанційне навчання доводиться постійно під час триваючого у часі карантину. Одна з ключових складових змістовного осмислення цього явища — це критичне мислення й баланс думок у журналістських сюжетах для широкого загалу читачів. Саме за підготовку такої проблемної статті, що має назву «Дистанційне навчання: проблеми чи нові можливості?», нашу авторку Катерину Псарьову, учасницю гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради, де відбуваються заняття на базі 136-ї школи, нагороджено дипломом Міжнародного літературного конкурсу «Україна в барвах слова».

Отож привітаємо нашу молоду авторку з відзнакою від Національного музею літератури України. А усім нашим читачам різного віку можемо побажати самостійно осмислити цей сюжет сучасного життя, що нині стосується багатьох дітей, педагогів та батьків. Дійсно, проблеми та нові можливості дистанційного навчання є ознаками сьогодення, своєрідної «двохвимірності» реалій сучасного життя, до яких варто ставитися осмислено…

Леонід ГАПЄЄВ,

керівник гуртка «Точка зору» Центру дитячої та юнацької творчості №5 Харківської міськради

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