Цікаве занурення у дитинство

Під час карантину ми займаємося активним творчим дослідженням актуальних тем за участю наших молодих авторів-гуртківців Центру дитячої та юнацької творчості №5 міста Харкова. І довгоочікувані результати Дистанційного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячо-юнацької журналістики STAR WAY (2021) у місті Кременчук, що відбувся наприкінці березня, нас дуже порадували! Шестикласниця 136-ї Харківської школи, учасниця гуртка «Точка зору» ЦДЮТ №5 Софія Кочура посіла переможне І місце у номінації «Друкована робота. Стаття», вікова категорія 8 — 11 років.

Іноді ми, діти та дорослі, чомусь не звертаємо уваги на цікаві спогади дитинства. А дарма. Бо, з точки зору сучасної психології, саме занурення у дитинство допомагає краще зрозуміти себе в теперішньому житті. Це не жарти, а цілком реальні дитячі спогади 6-класниці, яка й досі просто вірить у добро, що неодмінно перемагатиме зло! Це дуже повчальні роздуми для нас, дорослих.

«Лист до Чебурашки» як цікавий жанр літературно-журналістської творчості, направлений до «редакції часу», став креативним сюжетом, достойним всеукраїнської суспільної уваги. Софії як автору дуже подобається доброта та дружелюбність відомого героя мультфільму. А ми, усі охочі й небайдужі, можемо ще раз передивитися церемонію нагородження та іншу цікаву інформацію за посиланнями:

- https://youtu.be/R4ZlCVcpJDw;

- у телеграм-каналі: https://t.me/joinchat/TiHPaGWU5xVC4eqT;

- у фейсбуці: https://www.facebook.com/events/293836632014869/?active_tab=about);

Лист до Чебурашки

Шановні редактори, вчителі, батьки, видавці та юні письменники!

Це не кепський жарт, а цілком доросла і серйозна розмова. На дуже важливу суспільну тему. Про що саме? Про цінності людини, що ми бачимо в сучасному телевізійному ефірі.

Можливо, наші батьки звикли до читання листів до редакції. Чи не так? А наша молодь про це забула. Писати й читати тепер немодно? Ні, я з цим не згодна! Тому, без жартів, хочу передати цього листа моєму улюбленому герою. Бо наше майбутнє в наших руках і в наших гарних сюжетах мультфільмів. Можливо, цей сюжет із дитинства моїх батьків? Але у ньому є дружба поколінь, бо родина теж може бути джерелом натхнення. Отже, я вас переконала? Тоді, будь ласка, прочитайте і передайте цього листа.

Привіт, Чебурашко! Мені дуже подобається твоя доброта та дружелюбність. У тебе чудові друзі. Хоча крокодил Гена і набагато більший за тебе, це зовсім не заважає вашій дружбі. Ви справжні молодці, бо знайшли друзів собі та іншим. Але незважаючи на те, що ти мені дуже подобаєшся, я хочу сказати дещо та запитати.

Навіщо ти своєму другові іноді завдаєш зайвого клопоту?

Подумай про те, що крокодилові Гені нелегко нести тебе з чемоданами. Ти дуже гарно справляєшся з бабцею Шапокляк.

Чим ти ще захоплюєшся? Як у тебе справи?

Я дуже хочу тебе побачити! Тому й пишу, і надсилаю тобі листа. Чекатиму відповіді. До зустрічі, любий Чебурашка!

Леонід ГАПЄЄВ, член НСЖУ

На фото: Софія Кочура з дипломом та призами