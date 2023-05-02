Чорнобиль — аспекти сучасності

З нагоди дати Чорнобильської трагедії в закладах освіти України проводяться різні інформаційно-виховні заходи. Без сумніву, це треба робити, про це варто говорити. Але цікаво подивитися на аспекти теми, які можуть залишатися поза увагою громадськості. Отож ми провели віртуальну екскурсію до Чорнобиля. Подивилися цікаві 2 відеосюжети. І одразу провели змістовне неформальне обговорення серед дітей та дорослих учасників ефіру. Це ведучий ефіру Леонід Гапєєв, а також наші учасники серед дітей з гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова Наталка Зуєва, Сашко Панкратов, Вадим Харченко, Данило Пальчук та педагог, заступник директора ЦДЮТ №5 м. Харкова Тетяна Мануйлова.

Дякуємо усім дітям і дорослим учасникам ефіру, які взяли активну участь у змістовній неформальній дискусії. Адже просте й актуальне творче завдання ― спонукати до глибоких роздумів та активізувати критичне мислення серед наших глядачів та читачів ― ми успішно виконали. Пропонуємо нашим співвітчизникам (дітям, батькам, вчителям, громадським активістам) долучитися до переглядів 33-хвилинної програми «Чорнобиль: історія і сучасність».

Коротко про історію

Побачивши, як після розпаду СРСР у сучасній Україні відбуваються екскурсії до міста-привида Прип’ять, в основному серед приватних відвідувачів це цікавить більше іноземців, виникає чимало запитань, що спонукають до роздумів. За інформацією з відео, така екскурсія коштує у груповому відвідуванні 800 гривень і плюс ще 1000 грн, якщо захід буде абсолютно приватним. З іноземними відвідувачами організатори навіть підписують спеціальний договір, аби зменшити юридичні ризики від можливих потенційних ризиків для здоров’я і життя від наявної радіації. Після таких екскурсій з екстрімом проводиться радіаційна перевірка на спеціальних приладах.

Багато що викликає запитання. І одне з головних: чи варто такі ризики втілювати у життя вже після Чорнобильської трагедії.

Сучасне переосмислення

Для нас важливим є процес переосмислення. Бо після проведеного бліцопитування серед дітей і дорослих учасників ефіру, на запитання, чи хотіли би поїхати на таку екскурсію в мирний час, більше половини відповіли «ні».

Отож добре, що ми в особливо важливих життєвих ситуаціях не забуваємо «включити» своє критичне мислення. Хоча ми поважаємо різні думки, серед яких пролунали й бажання деяких дітей відвідати Чорнобиль з такою екскурсією.

Чорнобиль ще буде довго залишатися не лише у нашій пам’яті та уяві. Водночас можливі й території для наукових експериментів. Про це лише висловили думку-припущення діти, учасники ефіру. Але хто знає, що стане новою нашою темою у майбутньому стосовно Чорнобиля. Історія є та залишається, а сучасність модернізується, чи не так? І можливо, наступного року після завершення війни й настання перемоги, ми дізнаємося про нові аспекти сучасності на чорнобильську тему.

Віртуальну екскурсію та обговорення підготував і провів

Леонід ГАПЄЄВ

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