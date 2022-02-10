Чому обрав професію юриста?

Під час занять гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова на базі 126-ї школи, що співпало з періодом канікул, ми встигли втілити в життя започатковану раніше цікаву рубрику «Секрети успіху». Цього разу запросили до спілкування студента 2-го курсу Сумського державного університету, навчально-наукового інституту права Івана Орешко, майбутнього юриста. Наше спілкування у справжньому діалозі поколінь виявилося напрочуд вдале та доволі змістовне. На переконання цієї вмотивованої до отримання якісних знань молодої людини, отримати диплом є важливою справою. Судячи з його коментарів, це не фінал, а лише вдалий початок у кар’єрі та життєвій історії Івана Орешко, який усвідомив свій високий громадський обов’язок перед суспільством не просто отримати диплом, але й стати справжнім професіоналом, правником, якого поважатимуть і просто довірятимуть люди. Бо, на думку студента-другокурсника, кожному з нас ніколи не заважатиме знати про свої права. І одразу короткий цікавий факт. Першим вагомим кроком «школи життя» для Івана стало його переведення на бюджетне навчання. Для цього він письмово звернувся до міністра освіти, надавши документи про пільговий соціальний статус свого батька. Ось так висока мотивація та соціальна активність вже у студентські роки дають свої перші позитивні результати.

Відверто кажучи, за словами Івана, сьогодні на пальцях можна порахувати тих представників молоді, які реально визначилися із вибором майбутньої професії. Про його погляд на освіту, вибір професії, мотивацію до обізнаності у питаннях права та інші секрети сучасного життя зараз дізнаємося. Пропонуємо вашій увазі матеріал Марини Харченко, переможниці обласного творчого конкурсу серед професійних журналістів Харківщини «Часопис» у номінації «Вдалий дебют».

Леонід ГАПЄЄВ, керівник гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова

Нині досить актуальні питання щодо навчання в університеті: яку професію вибрати, яке тут є «підводне каміння»? Тому нам цікава думка молодої людини та його досвід у цій темі. Отже, я поставила кілька запитань студенту другого курсу СУМДУ, Івану Орешко, щоб докладніше про все дізнатися.

Насамперед поцікавилася, чому саме він вибрав професію юриста?

― Під час навчання в 11-му класі я зрозумів, що математика ― не моє, тому здавати її не став. Після цього мій вибір кола професій зменшився. Із тих, що залишилися, я вважав, що більш оптимальним вибором буде напрям «право», оскільки ніколи не буде зайвим знати свої права та вміти їх захищати. Скажімо, професія журналіста є більш соціально спрямованою. Тому обрав професію юриста, ― розповів Іван.

Наступне запитання стосується вузів. Тому я поцікавилася, чому серед стількох вищих навчальних закладів людина обрала саме Сумський державний університет?

― Насамперед я брав до уваги той факт, що цей вуз знаходиться недалеко від мого будинку. Друге ― це те, що мої друзі збиралися туди поступати. Третє, але теж не менш важливе, університет надає можливості для практики під час навчання, ще там є військова кафедра. Відтак не лише за українськими, а й за світовими рейтингами СУМДУ займає далеко не останні місця, ― коментує ситуацію майбутній юрист.

На думку мені спало ще одне запитання: які враження від навчання?

― Мiй вступ співпав у часі з початком пандемії. І загалом, за півтора року на очному навчанні я пробув 2 місяці, але це ніяк не вплинуло на мою думку про навчальний заклад. Тому що все оперативно перенеслося на дистанційну форму навчання. Окрім самого навчання, нам проводили інтерактивні практики, на яких студенти могли ставити запитання прокурорам, суддям, адвокатам. Ще надавалася можливість їздити на слідчі дії, які вважалися як практика, але я не зміг взяти участь. Загалом, поки мені подобається місце, де я навчаюсь, ― відповів Іван.

Після нашої розмови ми попрощалися. Насамкінець для читачів можна зробити висновок, що в даний час не варто чогось боятися при виборі університету. Адже нині є безліч порталів, на яких об'єктивно оцінений кожен вуз. Єдиний нюанс ― варто спиратися на свої побажання і шукати ідеальний варіант.

Марина ХАРЧЕНКО, переможниця обласного творчого конкурсу «Часопис» у номінації «Вдалий дебют»

Фото Леоніда ГАПЄЄВА та Марини ХАРЧЕНКО