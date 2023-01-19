Бережімо соборність людських душ: у слові, музиці й сучасному житті…

Національно-патріотичне виховання молоді можна втілювати в життя по-різному. Так, з нагоди Дня соборності України ми під час заняття гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова провели творчу зустріч учасників у формі музичного ефіру. Робили малюнки та водночас слухали Національний академічний оркестр народних інструментів України під орудою Віктора Гуцала. Дякуємо цьому колективу митців за подарований диск «Мелодії України» (відгомін душі народу).

Соборність у сучасному творчому розумінні сьогодення можна сприймати як мистецьке єднання й порозуміння, бо музика й мистецтво, художнє слово існують серед нас та блискавично поширюються у соціумі без кордонів. Такі творчі заняття потрібні не лише заради вагомих дат нашої історії, але й заради того, щоб ми відчули свою українську ідентичність, знайшли своє покликання та щастя у творчості в нових непростих реаліях життя. Адже тієї доби, коли писав цей сюжет, Харківщина мусила виживати без світла, води, опалення доволі тривалий час. (Майже пів доби, біля 12 годин не було в оселі світла). Вимкнення світла стало тимчасовою проблемою і для нашого ефіру, який приблизно на годину змінив свій запланований час. Але при цьому емоції живого спілкування у форматі відеоконференції свідчать про інше, більш вагоме й значиме, порівняно із цими тимчасовими негараздами. Про те, що ми є творчою нацією і вмотивованою спільнотою до нових знань та активного пізнання світу!

І прикладом тому є цікаві образотворчі інтерпретації наших гуртківців на теми одного з літературних сюжетів сучасної української літератури, що ми почали досліджувати минулого разу під час нашого ефіру онлайн.

Тому такий креативний, своєрідний пізнавально-мистецький урок національно-патріотичного виховання на творчій основі класних мелодій з різних куточків України є водночас спробою зняття стресу й певною релаксацією, цілком необхідною для багатьох з нас.

І тепер «Баба знову ягідка» на однойменному малюнку Наталії Зуєвої. Ще й така молода й життєрадісна «Баба Ягідка» на малюнку Вікторії Зінкіної. Це креативні малюнки-інтерпретації до сюжету Леоніда Гапєєва «На гостини до Баби Яги аж до Канади, або Як музика бандуристів поєднає співвітчизників…» (Українська казка про соборність із сучасним наративом). А «Настрій шляхетної сили міфів» на малюнку Вікторії Зінкіної до сучасної казки Наталки Зуєвої «Шляхетна сила міфів» свідчить про творчий діалог українських сучасних авторів різних поколінь, жанрів і стилів, актуальних сюжетів. Отож соборність людських душ і творче єднання як естафета співтворчості нині активно втілюється у життя в нинішніх реаліях сучасної освіти.

Особисто виникло бажання поділитися із присутніми власними авторськими віршованими роздумами на тему соборності, мистецтва і реалій життя.

Соборність людських душ ― вже серед нас…

Такі мелодії, немов чистесенька вода,

з душі, із чистої криниці.

Немов та ягідка — смачненька полуниця.

Оркестр нації, її народних інструментів.

Тут безліч є мотивів, неповторності моментів.

В мажорі та в мінорі лунають вже мелодії ті звідусіль!

І літом, у спекотну пору, і в зимову заметіль.

Бо музики тут вистачить на різні пори року.

Культурний, мистецький і музичний розквіт

Не важко передати вже послання те пророку.

Музика тут дивовижна

Лунає просто звідусіль.

В такі моменти замовкає навіть заметіль.

Бо музика та щастя нам дарує.

І серед нас вже естафета творчості панує…

Бережімо вже соборність наших душ.

Бо соборність — то взаєморозуміння.

Чистоти ментальності проміння.

Світло серця й радість творчості

Із музикою України

Лунають нині й повсякчас.

Бо соборність людських душ

Втілюється у життя вже серед нас…

Леонід ГАПЄЄВ

Фото автора та учасників гуртка «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова