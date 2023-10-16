Засумували? Звеселять «Коти-Вояки»! (Відеодебют Саміри Шиян про книги гарного настрою)

Якщо втомилися, розчарувалися, всі вас просто дістали, вже засумували і взагалі відчуваєте кепський настрій, то в якості літературних ліків пропонуємо вам цікавий і креативний відеодебют про серію книжок «Коти-Вояки».

Спільно з учасниками позашкільних гуртків «Точка зору» і «Школа успіху» ЦДЮТ №5 м. Харкова до нашого творчого літературного марафону приєдналася Саміра Шиян, 7-класниця Полтавського наукового ліцею №3, учасниця літературної студії «Перевесло».

Завдяки популяризації читання сучасні діти та підлітки з усієї України яскраво демонструють світові, що наша сила духу втілюється у життя саме в естафеті творчості!

Дивіться інші цікаві відео про книжки гарного настрою

Для наших співвітчизників, вмотивованих до пізнавального читання, є можливість побачити у відкритому доступі інші цікаві сюжети, де йдеться про повчальні й пізнавальні книжки, що, за відгуками наших молодих читачів, створюють гарний настрій.

Олександр Зорянський змалечку читає залюбки…

Вероніка Васильєва: про Королеву таємниць, пригоди та дедуктивні методи…

Живий світ природи (ведучі Леонід Гапєєв і Дмитро Федоренко)

Про історично-пригодницький роман "Зірки Егера" (ведучі Леонід Гапєєв і Дмитро Федоренко)

Пухнасті друзі! (ведучі Леонід Гапєєв і Олексій Дубінський )

Спори про місяць (читацькі діалоги, ведучі ефіру Яніна Горловська, Леонід Гапєєв)

Мрії про друзів: Читацькі діалоги з Міланою Ніколаєнко та Леонідом Гапєєвим

Про Тореодорів з Васюківки (про пригодницький роман Всеволода Нестайка!) ведучі Леонід Гапєєв, Олексій Дубінський )

Популяризація читання дає шанс багатьом

У рамках діючого Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» в цьому році започатковано нову цікаву й пізнавальну рубрику популяризації домашнього сімейного та позашкільного читання.

Цікаві сюжети у форматі відео розміщуються на творчій студії leonid gapeev щастя творчості у відкритому доступі для переглядів.

Чимало українських родин отримали сучасну українську книжку в подарунок за вдалу популяризацію читання після розміщення авторського сюжету для широкого загалу.

До речі, варто нагадати, з чого ми почали текст до відео? Правильна відповідь: з роздумів про наш настрій! Може, ви вже й забули про це, бо вже настрій покращився?!

Яскраво, емоційно, навіть креативно і театрально Саміра Шиян із веселим настроєм, що передається глядачеві, розповідає про серію улюблених книжок «Коти-Вояки». Отож читаймо українське, покращуємо свій настрій завдяки українській сучасній літературі для молоді!

Вітаємо Саміру з вдалим дебютом і нехай це фото на згадку разом із улюбленою книжкою, переданою нашій українській читачці в подарунок (дякуємо за цей подарунок видавництву «Жорж»), яку мала можливість вибрати Саміра Шиян, надихають наших дітей та батьків до подальшої читацької творчості.

Леонід ГАПЄЄВ