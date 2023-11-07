Влада Гаркава: Вас цікавить пітьма… (відеодебют у популяризації читання)

У рамках діючого ІІ Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» цьогоріч започатковано нову цікаву й пізнавальну рубрику популяризації домашнього сімейного та позашкільного читання.

Вдалий відеодебют Влади Гаркавої, 9-класниці Полтавського наукового ліцею №3, учасниці літературної студії «Перевесло».

Її сюжет про книжку сучасного українського автора Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма».

Про що відео та й сама книжка? Над цими та іншими актуальними й життєво важливими запитаннями замислилася Влада у своєму короткометражному сюжеті.

…Дівчина та досі жива? Психолог у це дуже вірить і сподівається знайти її у цьому світі. На превеликий жаль, цей світ жорстокий.

Вражаюча історія про непробивну людську байдужість, жорстокість і не тільки…

Варто подивитися, почитати цю книжку рекомендує авторка відеосюжету.

Цікавих вам переглядів!

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»,

член Національної спілки журналістів України,

засновник, автор і ведучий творчої студії leonid gapeev щастя творчості,

переможець Національного (всеукраїнського) конкурсу «Благодійність на захисті України» (2023 р.) в номінації «Медіа і благодійність»