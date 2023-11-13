Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Містичне і гемоглобинне,
Гранатне, сандалове небо
Замінює темінь спокійну,
Відмінює ви́палий жереб.
І моторошно, і щось і́ккає:
Знаки́ зверху змін курсу ягідного.
Ви, спалахи сонця накликані,
Опалюєте кордон статики?
05.11.2023 р.
*Північне сяйво над Україною
Євгеній Юхниця
Обнімає Землю Сонце
Корональною мікстурою:
І поріченькою польською,
І малинкою гламурною.
Оберігною калиною,
І ожиною зневро́зною.
Там й суниця кровоспинна!
Й журавлина, спа залозна!
І заряджені послання
Прошивають наші погляди
Оздоровчим замовлянням
По нав’язаним недолікам…
05.11.2023 р.
Євгеній Юхниця