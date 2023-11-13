Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Євгеній ЮХНИЦЯ
13
листопада
/ 2023

Містичне і гемоглобинне,

Гранатне, сандалове небо

Замінює темінь спокійну,

Відмінює ви́палий жереб.

І моторошно, і щось і́ккає:

Знаки́ зверху змін курсу ягідного.

Ви, спалахи сонця накликані,

Опалюєте кордон статики?

05.11.2023 р.

*Північне сяйво над Україною

Євгеній Юхниця

 

Обнімає Землю Сонце

Корональною мікстурою:

І поріченькою польською,

І малинкою гламурною.

Оберігною калиною,

І ожиною зневро́зною.

Там й суниця кровоспинна!

Й журавлина, спа залозна!

 

І заряджені послання

Прошивають наші погляди

Оздоровчим замовлянням

По нав’язаним недолікам…

05.11.2023 р.

Євгеній Юхниця

 

Category
Оповідання та твори