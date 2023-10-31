Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Син застиг. Клименків. Запоріжжя.
Дивиться на дірку з вулиці.
Залишки оселі – вітру ближчі.
З дідом й сином, як й батьки – розлуці.
…І самісінька молитва – космос міці.
А як разом: і всеукраїнська, й світова –
За якихось мільйонів-сотку бісів…
Не зтаї́ться москови́родна братва.
Божі помисли єднаться вулканами,
І тайфуни, сестри повені й пожеж,
Плачуть мрякою з Клименками у храмах
Стін розірваних, й шикуються в кортеж
По тіла й мізки народжених не мамами…
22.10.2023 р. ( «Реквієм жертвам 18 жовтня» )
Весілля, син –
то не злочинна клоунада.
А смак дурний –
при кладовищах святкувати.
Батьки всім винні –
запросити, в кого бу́ли?
…А діти нині
І мамць… десь у куточку тулять.
Але війна –
не демонстрація багацтва.
Й злі очі зна,
клянуть відьма́ками палаци.
І молодята –
стають невинними агнця́ми:
Мішенню з татом.
…Простромлюють позі́рки м’ясо.
Добра збажаєш –
Заулюлююкають крикливі.
…Хто не став баштою,
А жив, як вмів, й мре з кулі-шила.
22.10.2023 р. ( «За львівські гучні весілля» )
Коли могутні звії-сили
Переважають мілкі спайки,
Доводиться обрати крилам,
З якою нестися галактикою.
Бо на байда́рі залишатись
За Мисом Доброї Надії
Між Атлантичним та Індійським,
Де вітри – старти аритмії
Й де зустрічаються лоб в лоб,
Пірозі-трісочці – потоп.
Доводиться обрати крилам –
З якою нестися галактикою.
22.10.2023 р.
Паморокою дощі фарбуються
Перед виходом у люди.
Їх, стиліст надхмарний у перуці,
Чик – й гофрує на дебюти
Стайкою перійних балерин:
Оброси́ти жмут посохлих рад, новин.
…Й золотіє час, як з-під землі – бурштин.
18.10.2023 р.
Морозні вітерці у волейболи
Листочками гуляють: місто-поле.
Покинуті прихильності і звички
Летять на ще ліле́яну травичку
З минуло-фейєрверкними роздоллями
У кольорах веселок і гірчичних.
…Відкинуті прихильності і звички.
15.10.2023 р.
Що зміниться усе довкола
З тобою і оточенням –
читали
і не вірили,
креолами,
Що виникли з піратів й зодчих
Сейшельських островів пісочночолих.
На очах – дно Каховського
Титана водосховища форт-постного
Звільнилося!
…Й під сонцем перетворюється
У луки й джунглі-зарості, в оазиси
Життя нової молодості-радості.
22.10.2023 р.
Скіль мені літ? – Війна з розбратом.
А днів – ракет у мій бік й грядку.
Часів – людей, що зіштовхнули б.
Хвилин – кидків-стрибків акули.
Секунд – помічень в косяку
Сардин мігруючих й торчух.
Епох: канонна, кримінальна,
Декартова, індустріальна,
Бароко, нью-модерна, маньєризм,
…Походи за рабами, реалізм.
Печерний світ, примітивізм,
Релігія після збезбоження
Ще, може, дочекаюся відродження.
21.10.2023 р.
Не про зе́рно-коридори
Мене питають читачі,
А кому виручка йде вгору?
В бюджет – податки? У корчі?
…Хто власник? Скільки землепашцю –
Відсотків?.. за що вся країна:
І ба́лкер*, й сотні деоегацій,
…Політики ідуть на міни?
Нам хтось покаже, гроші, людям –
Від зе́рновійн з євро́пним су́дом?
Бо чув, що переодягаються
На сцені вороги і найманці…
08.10.2023 р.
*Б́а́лкер – спеціалізоване судно для
перевезення вантажів насипом: зерна тощо
Скидають
На «Меркави»
Дрони, бомби.
Безпілотник зорі та блакить заслонює.
І лайнери
Беруть направо
Й вліво, соплами.
Винищувачі ж нищать прикордонниками.
Сирени –
Щодесять-п’ятнадцять хвилин.
Паленим
Задихується дула й дрин.
У згарі
Надихується оборона.
І кара
На кару йде злою й народною.
07.10.2023 р. ( «Ранок 7 жовтня, Ізраїль» )
*Меркава – ізраїльський танк
По двоє, у пташиних клітках
Закриті, з полонених, дітки.
Вік – років зо три. Повза, намагаються
Руки просунути і вибратися, пальцями.
…Із небожат ізраїльських, навкіл товпа регоче.
В стрім інтернетний викладають сажки́ з хлопчиками.
Середньовічні бруд й садизми повертають
Конструктори залякувань безкарні.
То Бучею, то Оленівкою, тепер з Ізраїлем.
І вуха не ховають омоска́лені.
08.10.2023 р.
«Подарунком»… уродинам
У… сьоме жовтня, ранком,
Ракетні клики й міни –
По Ізраїлю… «Іранками»?
Ланцетами? Герані?
Балістика? Шахеди?
…І надзвичайний стан
Ізраїль ввів миттєво!
Війною черговою
Палає тирса й щебінь.
Знов, біженці, гурьбою
Шукатимуть Ковчеги.
Підвалами-укрийками
Затерплі очі й ніжки –
Цахал гукають криками.
…Біда шумує дріжжами.
07.10.2023 р.
Таких, як Ніна Матвієнко,
Як Володимир Івасюк – більше нема.
Ще згадую рядки Шевченка
Й знаки на небі з блиску й хмар.
…Сі плаче Квітка Цісик, і металом:
«Пішла й моя сестричка. Наспівала…»
08.10.2023 р.
Штетинських й інших яблук, цілий рік –
Не зрахувати на поличках у крамницях.
Але пармен* осінній в кошику з лозиці
Саме у жовтні, листопаді – сердоліки.
…Шафран смугастий з гарбузяками – за розкіш
Осінню ореольну, справжню, оголошує.
09.10.2023 р.
У лісі восени блакить
Крізь верховіття краще розглядати.
Нас помічають диваки-гайворонята,
Які і не збирались у гуртки
З незамерзаючого лісу мігрувати.
Й в підхмарах є свої кутки.
Задивишся угору на блакить,
А та… з часів потопу – грак носатий,
Який піднявся, мудрий, на верхи –
Над хробаками й комашньою панувати,
Перевіряє галузи́нні гамаки:
Чи й без листочків на гіля́ччі – акробатом…
09.10.2023 р.
Якби не пошта, скільки б не дійшло
До наших воїнів і броньок, й тепловізорів.
Із Францій і Німеччин – ліків, що без візи…
І комусь правильно зашитий в боці шов.
…Поштарці кланяюся, поштарю… молюся.
І по-військовому, серденьком ставлю – плюсик!
09.10.2023 р. ( «До Дня пошти» )
Ти вишли поштою папірною свій лист.
А я чекатиму, що преферансний віст,
Мов кіт у засідці по тижню – мишок зайшлих,
І я, іменинником, від приятеля – пляшку.
…«Дійде, як поштою», – казали ми колись.
Мов на Каніджу* марадонний пас-асист.
Ти у листі напишеш… Хай я не вгадаю.
Зате лише… мені одному не на сайті.
09.10.2023 р. («До Дня пошти»)
*Пас Марадони на гол Каніджі, нападника зб. Аргентини
у ворота збірної Бразилії. ЧС 1990 р. Турин
Четвертий рік не можу дати собі ради.
Чи укладати шлюб з юристкою, чи ні.
Як спеки, нині, розпікають ніс поради:
– І захистить!
– І оббере!
– Ти в маячні…
– Одружуються, то коли кохають!..
– А хто – ти й чий? Що коштуєш ти сам?
А я ж, юристю, поважаю і ціную!
І нагородою безкрайньою і чуйною,
Їй те, що я,
поет нестримно кудись-чартерний,
не став їй поруч –
вічним дзе́нькним самокатом…
08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )
У нас правила… аж мокро
В життєрадісних крем-пудрах:
Починаєш грати в покер,
А закінчиш грою в дурня.
І юрист на сдачах, пильний:
Обіцяє, що слідкує!
І ти віриш даху сильному;
Й довіряєш його буям.
08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )
З м’ясорубки до юриста,
Як до лікаря й до Бога:
«Проведи мій човен й хисти
Межи хвиль й акул бездро́нних.
Дай вітрилу – пропуск морем,
Де чатують ошиваннням
Китого́ри-прокурори
Та інспектори-піраньї…»
08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )
Призупинив Ізраїль зразу
Державо-стягнення боргів.
А в нас депутати одночасно
Підняли зарплатню собі.
Від такого порівняння
Запила вчителька, як я –
Коли б сказали – старе дрантя
Уся поезія моя…
09.10.2023 р.
Під кра́пельний рінгтон дощу
Пан жовтень сірий дістає кожух.
А чорногуз один застиг
Біля нетеплої води.
Сплітає ніжку другу в пір'я,
Виглядує захмар'я, взгір'я
Над болота́ми,
Над гілка́ми,
Та в небо зачинились брами.
Клюка́ну більш не покурличуть:
Повідлітали і сестрички,
І чаплі-братики міцні.
В похмурому зникає синь.
…Тінь, постарілий чорногуз
Не рухався, немов загруз
У сплавині́ м'якій і темній,
Де стільки трапилось приємного.
11.09.2022 р.
Морозні вітерці у волейболик
Листочками гуляють: місто-поле.
Покинуті прихильності, як й звички,
Летять на ще ліле́яну травичку
З минуло-фейєрверкними роздоллями
У кольорах веселок і гірчичних.
...Відкинуті прихильності і звички.
15.10.2023 р.
А нам ніхто, ніколи і ніщо не винен.
То ми – довірились колись балаканині.
Не кормиш котика – качається він іншим,
Одчинеш клітку птаха – знов сильця́та вішай.
…Аби самотніми себе не почувати,
Ми мусимо комусь годити вічність вадну.
20.09.2011 р.
…Ви, прояви миттєві дружби.
Лляні видіння, помічання,
Вдивлятися, ховати погляд.
Сердито-зе́нькові ричання.
І доброта у бандеролях
Зіниць, яким ти – не байдужість.
Ви, прояви миттєві дружби…
14.10.2023 р.
На фронт сьогодні, вже – мій брат…
Не телефонував ще, рано.
Пішов, з ремесл годинняра́.
Сім’я роси́ть, на валер’яні.
…То разом всі, то по кутках.
Вимолюємо життя й захист,
І Перемогу з копняка
Ординським лисам цаполасим.
Лише мала донька́ його,
До нас, по черзі: «Га, пограємось?..»
Немов електрорушником
Стирає сльозки серце-спла́зменні.
12.10.2023 р.
Четвертий клас, пенал… Блокнотик
Занотував приємне слово:
«Економіст», й додав: «Аж кличе…»,
Не знав, що означа, хлопчиськом.
…Роками йшов крізь гілля й сором,
Допоки став Ним, як пред зорями
Дослідник і мотивуватор…
І економіка-розкладка
Займає задум краще свята,
Якій я вдячний за канати
Й Людей зустрілих: дерев, ягідок!
12.10.2023 р. ( «До Дня економіста» )
За щастям, до річки,
Натрапив на тую
Енциклопедичну,
Хоч в нарис малюй її.
…Бучна кипариска –
Й перлина, й фортеця:
І вітру не гнеться
Й оздобою листя.
Лишитись?.. й ваяти сади…
Чи й далі шукати води
Застигнуттями сироти?
11.10.2023 р.
З фронту хоррорять новини,
а не з «Єдиних новин».
Що – «стоїмо, стерпно-сині,
як на Майдані із шин».
…В присілку, й за алкоголіком,
(зовсім не брали раніше)
заїхали: й пияка… воїном…
Незграбний, листоїдною блішкою*.
Баба́сі* послухають – злішають,
на як «розпоряджаються» грішми.
У штатських – війна й за майно:
і утримати, й взяти ще, но’…
09.10.2023 р.
*Бабасі – сленг (бабця сказала)
*Блішка листоїдна – комаха-листоїд