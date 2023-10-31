Вірші київського поета Євгенія Юхниці

Син застиг. Клименків. Запоріжжя.

Дивиться на дірку з вулиці.

Залишки оселі – вітру ближчі.

З дідом й сином, як й батьки – розлуці.

…І самісінька молитва – космос міці.

А як разом: і всеукраїнська, й світова –

За якихось мільйонів-сотку бісів…

Не зтаї́ться москови́родна братва.

Божі помисли єднаться вулканами,

І тайфуни, сестри повені й пожеж,

Плачуть мрякою з Клименками у храмах

Стін розірваних, й шикуються в кортеж

По тіла й мізки народжених не мамами…

22.10.2023 р. ( «Реквієм жертвам 18 жовтня» )

Весілля, син –

то не злочинна клоунада.

А смак дурний –

при кладовищах святкувати.

Батьки всім винні –

запросити, в кого бу́ли?

…А діти нині

І мамць… десь у куточку тулять.

Але війна –

не демонстрація багацтва.

Й злі очі зна,

клянуть відьма́ками палаци.

І молодята –

стають невинними агнця́ми:

Мішенню з татом.

…Простромлюють позі́рки м’ясо.

Добра збажаєш –

Заулюлююкають крикливі.

…Хто не став баштою,

А жив, як вмів, й мре з кулі-шила.

22.10.2023 р. ( «За львівські гучні весілля» )

Коли могутні звії-сили

Переважають мілкі спайки,

Доводиться обрати крилам,

З якою нестися галактикою.

Бо на байда́рі залишатись

За Мисом Доброї Надії

Між Атлантичним та Індійським,

Де вітри – старти аритмії

Й де зустрічаються лоб в лоб,

Пірозі-трісочці – потоп.

Доводиться обрати крилам –

З якою нестися галактикою.

22.10.2023 р.

Паморокою дощі фарбуються

Перед виходом у люди.

Їх, стиліст надхмарний у перуці,

Чик – й гофрує на дебюти

Стайкою перійних балерин:

Оброси́ти жмут посохлих рад, новин.

…Й золотіє час, як з-під землі – бурштин.

18.10.2023 р.

Морозні вітерці у волейболи

Листочками гуляють: місто-поле.

Покинуті прихильності і звички

Летять на ще ліле́яну травичку

З минуло-фейєрверкними роздоллями

У кольорах веселок і гірчичних.

…Відкинуті прихильності і звички.

15.10.2023 р.

Що зміниться усе довкола

З тобою і оточенням –

читали

і не вірили,

креолами,

Що виникли з піратів й зодчих

Сейшельських островів пісочночолих.

На очах – дно Каховського

Титана водосховища форт-постного

Звільнилося!

…Й під сонцем перетворюється

У луки й джунглі-зарості, в оазиси

Життя нової молодості-радості.

22.10.2023 р.

Скіль мені літ? – Війна з розбратом.

А днів – ракет у мій бік й грядку.

Часів – людей, що зіштовхнули б.

Хвилин – кидків-стрибків акули.

Секунд – помічень в косяку

Сардин мігруючих й торчух.

Епох: канонна, кримінальна,

Декартова, індустріальна,

Бароко, нью-модерна, маньєризм,

…Походи за рабами, реалізм.

Печерний світ, примітивізм,

Релігія після збезбоження

Ще, може, дочекаюся відродження.

21.10.2023 р.

Не про зе́рно-коридори

Мене питають читачі,

А кому виручка йде вгору?

В бюджет – податки? У корчі?

…Хто власник? Скільки землепашцю –

Відсотків?.. за що вся країна:

І ба́лкер*, й сотні деоегацій,

…Політики ідуть на міни?

Нам хтось покаже, гроші, людям –

Від зе́рновійн з євро́пним су́дом?

Бо чув, що переодягаються

На сцені вороги і найманці…

08.10.2023 р.

*Б́а́лкер – спеціалізоване судно для

перевезення вантажів насипом: зерна тощо

Скидають

На «Меркави»

Дрони, бомби.

Безпілотник зорі та блакить заслонює.

І лайнери

Беруть направо

Й вліво, соплами.

Винищувачі ж нищать прикордонниками.

Сирени –

Щодесять-п’ятнадцять хвилин.

Паленим

Задихується дула й дрин.

У згарі

Надихується оборона.

І кара

На кару йде злою й народною.

07.10.2023 р. ( «Ранок 7 жовтня, Ізраїль» )

*Меркава – ізраїльський танк

По двоє, у пташиних клітках

Закриті, з полонених, дітки.

Вік – років зо три. Повза, намагаються

Руки просунути і вибратися, пальцями.

…Із небожат ізраїльських, навкіл товпа регоче.

В стрім інтернетний викладають сажки́ з хлопчиками.

Середньовічні бруд й садизми повертають

Конструктори залякувань безкарні.

То Бучею, то Оленівкою, тепер з Ізраїлем.

І вуха не ховають омоска́лені.

08.10.2023 р.

«Подарунком»… уродинам

У… сьоме жовтня, ранком,

Ракетні клики й міни –

По Ізраїлю… «Іранками»?

Ланцетами? Герані?

Балістика? Шахеди?

…І надзвичайний стан

Ізраїль ввів миттєво!

Війною черговою

Палає тирса й щебінь.

Знов, біженці, гурьбою

Шукатимуть Ковчеги.

Підвалами-укрийками

Затерплі очі й ніжки –

Цахал гукають криками.

…Біда шумує дріжжами.

07.10.2023 р.

Таких, як Ніна Матвієнко,

Як Володимир Івасюк – більше нема.

Ще згадую рядки Шевченка

Й знаки на небі з блиску й хмар.

…Сі плаче Квітка Цісик, і металом:

«Пішла й моя сестричка. Наспівала…»

08.10.2023 р.

Штетинських й інших яблук, цілий рік –

Не зрахувати на поличках у крамницях.

Але пармен* осінній в кошику з лозиці

Саме у жовтні, листопаді – сердоліки.

…Шафран смугастий з гарбузяками – за розкіш

Осінню ореольну, справжню, оголошує.

09.10.2023 р.

У лісі восени блакить

Крізь верховіття краще розглядати.

Нас помічають диваки-гайворонята,

Які і не збирались у гуртки

З незамерзаючого лісу мігрувати.

Й в підхмарах є свої кутки.

Задивишся угору на блакить,

А та… з часів потопу – грак носатий,

Який піднявся, мудрий, на верхи –

Над хробаками й комашньою панувати,

Перевіряє галузи́нні гамаки:

Чи й без листочків на гіля́ччі – акробатом…

09.10.2023 р.

Якби не пошта, скільки б не дійшло

До наших воїнів і броньок, й тепловізорів.

Із Францій і Німеччин – ліків, що без візи…

І комусь правильно зашитий в боці шов.

…Поштарці кланяюся, поштарю… молюся.

І по-військовому, серденьком ставлю – плюсик!

09.10.2023 р. ( «До Дня пошти» )

Ти вишли поштою папірною свій лист.

А я чекатиму, що преферансний віст,

Мов кіт у засідці по тижню – мишок зайшлих,

І я, іменинником, від приятеля – пляшку.

…«Дійде, як поштою», – казали ми колись.

Мов на Каніджу* марадонний пас-асист.

Ти у листі напишеш… Хай я не вгадаю.

Зате лише… мені одному не на сайті.

09.10.2023 р. («До Дня пошти»)

*Пас Марадони на гол Каніджі, нападника зб. Аргентини

у ворота збірної Бразилії. ЧС 1990 р. Турин

Четвертий рік не можу дати собі ради.

Чи укладати шлюб з юристкою, чи ні.

Як спеки, нині, розпікають ніс поради:

– І захистить!

– І оббере!

– Ти в маячні…

– Одружуються, то коли кохають!..

– А хто – ти й чий? Що коштуєш ти сам?

А я ж, юристю, поважаю і ціную!

І нагородою безкрайньою і чуйною,

Їй те, що я,

поет нестримно кудись-чартерний,

не став їй поруч –

вічним дзе́нькним самокатом…

08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )

У нас правила… аж мокро

В життєрадісних крем-пудрах:

Починаєш грати в покер,

А закінчиш грою в дурня.

І юрист на сдачах, пильний:

Обіцяє, що слідкує!

І ти віриш даху сильному;

Й довіряєш його буям.

08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )

З м’ясорубки до юриста,

Як до лікаря й до Бога:

«Проведи мій човен й хисти

Межи хвиль й акул бездро́нних.

Дай вітрилу – пропуск морем,

Де чатують ошиваннням

Китого́ри-прокурори

Та інспектори-піраньї…»

08.10.2023 р. ( «До Дня юриста» )

Призупинив Ізраїль зразу

Державо-стягнення боргів.

А в нас депутати одночасно

Підняли зарплатню собі.

Від такого порівняння

Запила вчителька, як я –

Коли б сказали – старе дрантя

Уся поезія моя…

09.10.2023 р.

Під кра́пельний рінгтон дощу

Пан жовтень сірий дістає кожух.

А чорногуз один застиг

Біля нетеплої води.

Сплітає ніжку другу в пір'я,

Виглядує захмар'я, взгір'я

Над болота́ми,

Над гілка́ми,

Та в небо зачинились брами.

Клюка́ну більш не покурличуть:

Повідлітали і сестрички,

І чаплі-братики міцні.

В похмурому зникає синь.

…Тінь, постарілий чорногуз

Не рухався, немов загруз

У сплавині́ м'якій і темній,

Де стільки трапилось приємного.

11.09.2022 р.

Морозні вітерці у волейболик

Листочками гуляють: місто-поле.

Покинуті прихильності, як й звички,

Летять на ще ліле́яну травичку

З минуло-фейєрверкними роздоллями

У кольорах веселок і гірчичних.

...Відкинуті прихильності і звички.

15.10.2023 р.

А нам ніхто, ніколи і ніщо не винен.

То ми – довірились колись балаканині.

Не кормиш котика – качається він іншим,

Одчинеш клітку птаха – знов сильця́та вішай.

…Аби самотніми себе не почувати,

Ми мусимо комусь годити вічність вадну.

20.09.2011 р.

…Ви, прояви миттєві дружби.

Лляні видіння, помічання,

Вдивлятися, ховати погляд.

Сердито-зе́нькові ричання.

І доброта у бандеролях

Зіниць, яким ти – не байдужість.

Ви, прояви миттєві дружби…

14.10.2023 р.

На фронт сьогодні, вже – мій брат…

Не телефонував ще, рано.

Пішов, з ремесл годинняра́.

Сім’я роси́ть, на валер’яні.

…То разом всі, то по кутках.

Вимолюємо життя й захист,

І Перемогу з копняка

Ординським лисам цаполасим.

Лише мала донька́ його,

До нас, по черзі: «Га, пограємось?..»

Немов електрорушником

Стирає сльозки серце-спла́зменні.

12.10.2023 р.

Четвертий клас, пенал… Блокнотик

Занотував приємне слово:

«Економіст», й додав: «Аж кличе…»,

Не знав, що означа, хлопчиськом.

…Роками йшов крізь гілля й сором,

Допоки став Ним, як пред зорями

Дослідник і мотивуватор…

І економіка-розкладка

Займає задум краще свята,

Якій я вдячний за канати

Й Людей зустрілих: дерев, ягідок!

12.10.2023 р. ( «До Дня економіста» )

За щастям, до річки,

Натрапив на тую

Енциклопедичну,

Хоч в нарис малюй її.

…Бучна кипариска –

Й перлина, й фортеця:

І вітру не гнеться

Й оздобою листя.

Лишитись?.. й ваяти сади…

Чи й далі шукати води

Застигнуттями сироти?

11.10.2023 р.

З фронту хоррорять новини,

а не з «Єдиних новин».

Що – «стоїмо, стерпно-сині,

як на Майдані із шин».

…В присілку, й за алкоголіком,

(зовсім не брали раніше)

заїхали: й пияка… воїном…

Незграбний, листоїдною блішкою*.

Баба́сі* послухають – злішають,

на як «розпоряджаються» грішми.

У штатських – війна й за майно:

і утримати, й взяти ще, но’…

09.10.2023 р.

*Бабасі – сленг (бабця сказала)

*Блішка листоїдна – комаха-листоїд