Вірші київського поета Євгенія ЮХНИЦІ

Хто нам, крім нас,

Обронить вдячне слово.

І грушку-ласку

Передасть дібровам.

…За татусевий шлях

У досвід генний,

Чим наділив долян́ –

Дітей знаменно!

Матуся всіх із нас

Обирала з батька певного.

Щоб схожими нараз

Ми стали, як він, кремінь!

Не всі найкращі ми,

Та виживальний рід

Татусь доніс, як міг,

До діточок з корінь.

16.09.2023 р.

Гірською я вершиною

Згадаю постать батька.

З якою грають лижами

З узгірь стрибки й підхвати.

Рельєфи й погляд гребенем,

Долини у долонях,

Гранітні кліфи термами.

І сніжна ніжність контуром.

І па́ри каніфолі,

Небозаплав, сіянням.

І прямовисні погляди

Луни від скель мовчанням.

16.09.2023 р.

Мій колега не схотів повернутись,

Хоч я – командиру,

Його стрім-екіпажу і пропонував мотобайк.

…«Я тут вже до кінця, …благоустрій –

Від звільнень до миру!» –

Дядя Гена брав нотою вище, ніж мій вірш-співак.

01.10.2023 р.

Поки я йду до неї

Через час –

Вона міняється,

Гнучкішає, ніжнішає,

В’є самозахистом.

І не сприймає віршами.

Готова й до казок,

Й на демонстраційний сказ.

Тож, на якому я етапі

Стріну, … стрінемося –

Залежить пафос, краплі,

Евольвенти, … змисленість.

26.09.2023 р.

Де зараз нащадки Дзиковського,

Полковника полку Острогодзького?

Яких після розстрілу батька

Й повішання мами москв.радою –

Заслали у Сибір на «довічне»:

Двох діток й племінницю-кицечку.

…Дітей і тоді Москва крала,

Як й нинь з Маріуполя – тралами…

Там є й було кріпосне право.

Тоді Слобожанське повстання*

Скидало москля́н-воєводів,

Як й Разін з донськими єднаннями,

Який до Москви дійшов і

Встав у перемовини злі.

…Вірш-досвід про «дружній» народик,

Що з тими, хто здався їм – робить…

Мовчу за «Азов», ха́пний «братськи»,

І за коридор Іловайська…

Загнічувач*, хліб-жи́тник з по́рами –

У грінку затискує коркою.

18.09.2023 р.

*17 вересня річниця Слобожанського повстання

у Слобідській Україні проти московських воєвод

1670–1671 рр. (Вікіпедія)

*Загнічувач – електричний прилад, тостер, задля

обпалення-загнічування хлібців

Запаси газу в Чорно-морі Україні –

За п’ятдесят мільярдів ням-кубічних метрів!

І окупанти, завойовуванням терті,

Летять дзьоба́ми чаплі в очі наші пильні.

…Але дурних – нема у світі інтернету.

Й татари знають, як їх видоїли нафту.

Якути – золото своє побачать … мертві –

На пальцях нації війни, зацвіркоталих…

Можливо, діти українські, які виживуть –

Стануть заможними від газу, як Дуба́ї.

Й поет пробачить реалізм тут мій наживний,

Й читач надійний надихнеться добром-храмом!

30.09.2023 р.

В комашні* якраз коливо* тільки –

І нема. Лише помста повітрям.

...На поминках у Грозі біля Харкова –

Почерк мафії: у́ людні цвинтара

Достріляти го́рлорі́зом ха́рканим –

Побратимів, рідню вже загиблого.

І не криються, масо-убивствами

Грім-залякувати, пси антихристів.

Плачуть поруч й травинки у опіках,

Які знають – як це, коли стоптують…

P.S.

В комашні* якраз коливо* тільки –

І нема… Лише помста повітрям.

05.10.2023 р.

*Комашня – післяпогребальний обід

*Коливо – ритуальна страва, поминальна кутя