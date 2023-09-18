Вірші київського поета Євгенія Юхниці

«Якщо втратиш, то не надолужиш», –

…Мудрі, часом, читаю розжу́жики.

А задивишся на плин у часі,

То зникає – усе, віком й зразу.

То – розтріскається, те зіпсується.

Вийде з моди, ужитку, набу́сене.

То черствіють запеклі обожнювання,

То увага чекає запрошення

Витинанок молодших, відношення…

Та, як день – естрагонові сходження,

Й саламахи* на гречці, підкускою!

…А квасоля гостренька, цибулькою…

29.08.2023 р.

*Саламаха, саламати – страви завареного

борошна гречаного або пшоняного,

(на Запоріжжі); м'ята квасолька,

з олією, з цибулькою і часником

(Городенщина)

Я, осінньої депресії ніколи

І не маю, і не матиму, напевне.

Як розгублюватися, коли засоли

Руки у заквасці миють запаше́нно?

…Як насмажена у губах бараболя

Конкурує з дерунами на грибах.

Й карасі з річок заскакують, вгодовані,

На пательні з кабачками, на качка́х…

А діброви, накрилені, смугасті,

В тертий мідний колір жовтих окунів,

Розчиняє нам щорічні перші класи

Вернісажу дій з вітань і щебетні.

01.09.2023 р.

(Пернатий стиль): Сивка-бурокрилка*,

Як й онука-соня

Любить журавлинку

На десерт й до нього.

Вийшли на болотні

Ягідні дендрарії –

Аж коли спекотно

Йшлося чагарями.

Тільки журавлинку

З гілля вспостережили,

А там бурокрилка –

Снідає вже першою.

28.08.2023 р.

*Сивка бурокрила – навколоводний птах

(Пернатий стиль): З підмерзлого моря залісного

У київські затишні Нивки

Здавен прилітає погрітися

Кули́чка, морська пташка сивка.

А круть розпахтіло-епічний –

Аж їсть швидку́ поглядом змірним:

Як з неї ж знімати по пір’ячку

За виліт й приліт в Україну?

28.08.2023 р.

*Сивка морська – арктичний кулик

родини Сивкових

Складніше почути й навчитися

Стало у школі з війною.

Тремтить спілкування – записками

І слайдами на пам’ять гронну.

…Й на диво ж, не тільки відмінники

Торують лани без перерви,

А й інших – цікавлять малинники,

І груші-петрівки, й озера,

І ночви зручні – як обчислити,

В них кількість батонч-енергетиків

Для армії і волонтерів,

…З чим прийшлось мати справи-полини.

Подорослівшим учням й предметам.

25.08.2023 р.

Вереснева розкидана школа залагодить…

На зумі-уроці нестримані учні

Ні-ні, на щось інше та й зве́рнуть увагу.

На бджілки-залітки, на вуличні кручі,

На збурені голосно гримки-баба́хи.

Хмаринки нових слів гарматної днини

Рацу́хами* перепливають між стінами.

…Й уважність, кульбітами, з неба – у шахти

Пірнає, злітає, і смішно калатає.

25.08.2023 р.

*Расухи, рацухи – рації військові

Вчителі, дистанційкою, з учнями

Мов подружжя, стіною розлучені,

Необхідному – гомонять ввічливо.

А що поруч, крім відео, ні́чого.

…Хтось – пастилу* горо́динну точить.

Хто – запертий в квартирі морочній.

Та уроки й по відеомовці –

Кают-компанії та люки-лоцмани!

25.08.2023 р.

*Пастила – цукровий виріб з протертої садовини

Прийняти, це не пояснити.

Лише відчути, як поламано

Змінилося життя відкрите

На сходи в небезпеку явлену.

Й одна спорідненість-фортуна

Із рятівним чутливим духом

Дає – й прийняти важкогу́пне,

Й знаряддя вижити, стосму́гне.

26.08.2023 р.

Не тисне піч температурою,

Щоб хліб з мокрин, зерна́, глазури

Не зсохся в гумний перепа́лок.

І в колі багатокультурному?

Нам, обережність – актуальна

Завжди, мов гама струнна.

Життя – квартира комунальна,

Де – й відпочинок і полундра,

І пригостинна, і вітальня.

26.08.2023 р.

Ну, от і вересень, і запахи вугілля

В повітрі чує, із Луганську, Ліля.

Тут, у Шотландії, всі – морем дихають.

А біженка, чомсь, антрацитним вихорем.

…На фізкультурі, їм сьогодні – на байдарках.

І дощ не заважає, гребти – парко.

Та мама – теж додому хоче, і до татка.

24.08.2023 р.

На перерві у Парижі

Алла перед класом

Свій урок проводить пишний:

Він про українські ласощі.

На світлинці – балабухи.

Булочки й на гречці, ніжні.

Й підпис той: «Для ворожіння»

Аж захоплює всім дух…

Є за що у всіх, причини –

Й помолитись й ворожити:

Чи вже скоро ворожбити

Підуть геть з їх батьківщин…

24.08.2023 р.

«Мій батько – в Оленівці зараз, в полоні.

А мама – на вулиці, тут, біля школи», –

Так представляється про себе Оля

На першому в Гданську занятті безтро́льному.

…А зошити в дівчини – у берестянці

У кошику для грибів, з-під Соледару.

«Та досить вже кланятись нам у подяці», –

Їй штурхає в бік учень-поляк пена́лкою.

24.08.2023 р.

В Маямі – ніч, але Марійка

По скайпу зі своїм колишнім класом,

Де йдуть уроки – дистанційка,

Присутня! Й теж читає казку.

…Одна біда: коли сирена

І вчителька біжить в криївку –

Чекати – сили тре силенної…

І мама сварить назасни́нку.

24.08.2023 р.

«Намагаюсь погладити кожного

За екраном занять дистанційних.

Вони – стримані, як перехожі

Одинака́ми на трасах до Відня.

Чорнява, котика з рук перевертних,

Не випускає, й я бачу, як хоче

Дитинка й молить, аби її, вперто

Приголублювали, мов пісочок».

Бокоплавок* – на пляжах-тене́тках

Монолог зупинився учительський.

На столі – ягідки й полунички

Спільно контрастували з почутим.

І себе хтілось-хтілось вщіпнути.

25.08.2023 р.

*Бокоплави – ракоподібні, схожі на креветок, які населяють прісні водойми й пісочні береги.

Пізнє літо, рання осінь.

Стан – сумни́к* люмінесцентний.

Ріпакові ж колосочки

Підіймаються на сцени

По узбіччам зсипно-зрушним.

…Бахрома шляхів буденних,

Яруговий золотушник

Розгортає вернісаж

Пірамідок сонцеву́жих!

На серцях – ажіотаж.

29.08.2023 р.

*Золотушник, сумни́к – жовтоквіткова

рослина родини айстрових.

(Пернатий стиль): Хто з птахів на собі носить

Піаніно і цимбали?

Й грає ши́плячоголо́со

На льоту телеканалам?

Ні крильцями-пальця́тами,

Ані лапками-хапця́тками.

…А хвостом, де пір’ячка

По струні повітрячка

Заворожують петрівки,

І веснянки, і гаївки,

І жнивальські, і купальські.

…Може – баранці бекаси,

Буро-сі́роньки строкасті?

27.08.2023 р.

*Баранець звичайний, бекас – невеликий

прибережний птах родини баранцевих.

Мешкає у болотах, вологих луках (Вікіпедія)

(Пернатий стиль): Онук, доцентам оборони,

Закінчує лист від пернатих,

Як водяний бугай болотний*

Гудить у воду нічним страхом.

Як гухне рев бика із тини

Си́ньокито́м найгучно-линним –

Й тікає ворог, з глузду з’їхав,

Щуром від злої мельничихи.

І не помітить його й Вій

У очереті і траві.

А нападуть, як дзьобом вчо́сить…

Бо має, захистам, нагострене!

27.08.2023 р.

*Бугай водяний, птах родини чаплевих