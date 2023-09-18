Вірші київського поета Євгенія Юхниці

«Якщо втратиш, то не надолужиш», –
…Мудрі, часом, читаю розжу́жики.
А задивишся на плин у часі,
То зникає – усе, віком й зразу.
То – розтріскається, те зіпсується.
Вийде з моди, ужитку, набу́сене.
То черствіють запеклі обожнювання,
То увага чекає запрошення
Витинанок молодших, відношення…
Та, як день – естрагонові сходження,
Й саламахи* на гречці, підкускою!
…А квасоля гостренька, цибулькою…
29.08.2023 р.
*Саламаха, саламати – страви завареного
борошна гречаного або пшоняного,
(на Запоріжжі); м'ята квасолька,
з олією, з цибулькою і часником
(Городенщина)
Я, осінньої депресії ніколи
І не маю, і не матиму, напевне.
Як розгублюватися, коли засоли
Руки у заквасці миють запаше́нно?
…Як насмажена у губах бараболя
Конкурує з дерунами на грибах.
Й карасі з річок заскакують, вгодовані,
На пательні з кабачками, на качка́х…
А діброви, накрилені, смугасті,
В тертий мідний колір жовтих окунів,
Розчиняє нам щорічні перші класи
Вернісажу дій з вітань і щебетні.
01.09.2023 р.
(Пернатий стиль): Сивка-бурокрилка*,
Як й онука-соня
Любить журавлинку
На десерт й до нього.
Вийшли на болотні
Ягідні дендрарії –
Аж коли спекотно
Йшлося чагарями.
Тільки журавлинку
З гілля вспостережили,
А там бурокрилка –
Снідає вже першою.
28.08.2023 р.
*Сивка бурокрила – навколоводний птах
(Пернатий стиль): З підмерзлого моря залісного
У київські затишні Нивки
Здавен прилітає погрітися
Кули́чка, морська пташка сивка.
А круть розпахтіло-епічний –
Аж їсть швидку́ поглядом змірним:
Як з неї ж знімати по пір’ячку
За виліт й приліт в Україну?
28.08.2023 р.
*Сивка морська – арктичний кулик
родини Сивкових
Складніше почути й навчитися
Стало у школі з війною.
Тремтить спілкування – записками
І слайдами на пам’ять гронну.
…Й на диво ж, не тільки відмінники
Торують лани без перерви,
А й інших – цікавлять малинники,
І груші-петрівки, й озера,
І ночви зручні – як обчислити,
В них кількість батонч-енергетиків
Для армії і волонтерів,
…З чим прийшлось мати справи-полини.
Подорослівшим учням й предметам.
25.08.2023 р.
Вереснева розкидана школа залагодить…
На зумі-уроці нестримані учні
Ні-ні, на щось інше та й зве́рнуть увагу.
На бджілки-залітки, на вуличні кручі,
На збурені голосно гримки-баба́хи.
Хмаринки нових слів гарматної днини
Рацу́хами* перепливають між стінами.
…Й уважність, кульбітами, з неба – у шахти
Пірнає, злітає, і смішно калатає.
25.08.2023 р.
*Расухи, рацухи – рації військові
Вчителі, дистанційкою, з учнями
Мов подружжя, стіною розлучені,
Необхідному – гомонять ввічливо.
А що поруч, крім відео, ні́чого.
…Хтось – пастилу* горо́динну точить.
Хто – запертий в квартирі морочній.
Та уроки й по відеомовці –
Кают-компанії та люки-лоцмани!
25.08.2023 р.
*Пастила – цукровий виріб з протертої садовини
Прийняти, це не пояснити.
Лише відчути, як поламано
Змінилося життя відкрите
На сходи в небезпеку явлену.
Й одна спорідненість-фортуна
Із рятівним чутливим духом
Дає – й прийняти важкогу́пне,
Й знаряддя вижити, стосму́гне.
26.08.2023 р.
Не тисне піч температурою,
Щоб хліб з мокрин, зерна́, глазури
Не зсохся в гумний перепа́лок.
І в колі багатокультурному?
Нам, обережність – актуальна
Завжди, мов гама струнна.
Життя – квартира комунальна,
Де – й відпочинок і полундра,
І пригостинна, і вітальня.
26.08.2023 р.
Ну, от і вересень, і запахи вугілля
В повітрі чує, із Луганську, Ліля.
Тут, у Шотландії, всі – морем дихають.
А біженка, чомсь, антрацитним вихорем.
…На фізкультурі, їм сьогодні – на байдарках.
І дощ не заважає, гребти – парко.
Та мама – теж додому хоче, і до татка.
24.08.2023 р.
На перерві у Парижі
Алла перед класом
Свій урок проводить пишний:
Він про українські ласощі.
На світлинці – балабухи.
Булочки й на гречці, ніжні.
Й підпис той: «Для ворожіння»
Аж захоплює всім дух…
Є за що у всіх, причини –
Й помолитись й ворожити:
Чи вже скоро ворожбити
Підуть геть з їх батьківщин…
24.08.2023 р.
«Мій батько – в Оленівці зараз, в полоні.
А мама – на вулиці, тут, біля школи», –
Так представляється про себе Оля
На першому в Гданську занятті безтро́льному.
…А зошити в дівчини – у берестянці
У кошику для грибів, з-під Соледару.
«Та досить вже кланятись нам у подяці», –
Їй штурхає в бік учень-поляк пена́лкою.
24.08.2023 р.
В Маямі – ніч, але Марійка
По скайпу зі своїм колишнім класом,
Де йдуть уроки – дистанційка,
Присутня! Й теж читає казку.
…Одна біда: коли сирена
І вчителька біжить в криївку –
Чекати – сили тре силенної…
І мама сварить назасни́нку.
24.08.2023 р.
«Намагаюсь погладити кожного
За екраном занять дистанційних.
Вони – стримані, як перехожі
Одинака́ми на трасах до Відня.
Чорнява, котика з рук перевертних,
Не випускає, й я бачу, як хоче
Дитинка й молить, аби її, вперто
Приголублювали, мов пісочок».
Бокоплавок* – на пляжах-тене́тках
Монолог зупинився учительський.
На столі – ягідки й полунички
Спільно контрастували з почутим.
І себе хтілось-хтілось вщіпнути.
25.08.2023 р.
*Бокоплави – ракоподібні, схожі на креветок, які населяють прісні водойми й пісочні береги.
Пізнє літо, рання осінь.
Стан – сумни́к* люмінесцентний.
Ріпакові ж колосочки
Підіймаються на сцени
По узбіччам зсипно-зрушним.
…Бахрома шляхів буденних,
Яруговий золотушник
Розгортає вернісаж
Пірамідок сонцеву́жих!
На серцях – ажіотаж.
29.08.2023 р.
*Золотушник, сумни́к – жовтоквіткова
рослина родини айстрових.
(Пернатий стиль): Хто з птахів на собі носить
Піаніно і цимбали?
Й грає ши́плячоголо́со
На льоту телеканалам?
Ні крильцями-пальця́тами,
Ані лапками-хапця́тками.
…А хвостом, де пір’ячка
По струні повітрячка
Заворожують петрівки,
І веснянки, і гаївки,
І жнивальські, і купальські.
…Може – баранці бекаси,
Буро-сі́роньки строкасті?
27.08.2023 р.
*Баранець звичайний, бекас – невеликий
прибережний птах родини баранцевих.
Мешкає у болотах, вологих луках (Вікіпедія)
(Пернатий стиль): Онук, доцентам оборони,
Закінчує лист від пернатих,
Як водяний бугай болотний*
Гудить у воду нічним страхом.
Як гухне рев бика із тини
Си́ньокито́м найгучно-линним –
Й тікає ворог, з глузду з’їхав,
Щуром від злої мельничихи.
І не помітить його й Вій
У очереті і траві.
А нападуть, як дзьобом вчо́сить…
Бо має, захистам, нагострене!
27.08.2023 р.
*Бугай водяний, птах родини чаплевих