Прихована брехня стає відомою правдою? (Літературна мандрівка з «Дівчинкою під парашутом», «Таємничою моделлю» Миколи Трублаїні)

Недарма в народі кажуть про те, що не знаючи своєї історії та свого минулого годі говорити про теперішнє й майбутнє. Художня література для дітей середнього шкільного віку, яку рекомендовано чи просто включено до списку шкільної програми з української літератури, якщо сказати коротко й узагальнено, нині складається з класики дорадянського періоду (скажімо, «Захар Беркут» Івана Франка). Є окремі твори українських радянських письменників, сучасна українська література часів незалежності. На мою особисту думку та й за власними спостереженнями як батька, педагога, автора сучасної прози й публіцистики, врешті як читача, у разі вибору літератури йдеться про період української радянської доби та сучасну українську літературу періоду нашої незалежності. Під час вибору книжки (якщо конкретного автора і твір не задали на канікули прочитати й опрацювати зміст як обов’язкове завдання, бо нині педагоги керуються і рекомендаціями МОН, і власним правом вибору методів та форм викладання, згаданих в Законі «Про освіту») варто звернути увагу на 2 таких фактори. По-перше, зміст та стиль, доступність викладення тексту. Скажімо, «Захар Беркут» Івана Франка цікавий та повчальний з точки зору національно-патріотичного виховання, можна зробити обговорення й цікаві дослідження тексту. А от мова тексту із тогочасними західноукраїнськими діалектами сьогодні буде не завжди легкою для сприйняття сучасними підлітками. По-друге, маємо враховувати критерії доступності книжки. Сьогодні не кожна родина в нинішніх реаліях життя може просто взяти і купити книжку у вільному продажі через дорожнечу і брак коштів, необхідних для елементарного виживання. Тому прийнятним варіантом є бібліотека, і у традиційному розумінні, де можна наживо взяти книжку на формуляр на певний час додому, і електронна бібліотека, де можна безкоштовно скачати обрану книжку, а ще можна пошукати аудіокниги в інтернеті. Щоправда, поняття доступності буде дещо умовним, бо потрібен доступ для інтернету, а для цього знову-таки знадобляться технічні й фінансові ресурси (смартфон, ноутбук, оплата інтернету, мобільні дані). Або ж варто потрапити до бібліотеки з наявним інтернетом. Ось так, шукаючи у бібліотеках обрані книжки, автор цієї статті стикнувся із двома проблемними питаннями: не всі книжки з української сучасної літератури ХХІ століття є у наявності, а в електронних ресурсах окремі сучасні автори не надають свої тексти для вільного доступу в повному обсязі. Практично виставляють для загального ознайомлення лише маленьку частину тексту, а решту, будь ласка, замовляйте та купляйте у видавництві за посиланням… Гроші як фактор виживання теж є цілком зрозумілим аспектом сучасного життя, але ж хто тоді подбає про дітей та підлітків, їхніх батьків, тобто про нинішнього українського сучасного читача? Отож відсутність книжки у бібліотеці та інтернеті, дорожнеча під час купівлі можуть стати проблемою, коли діти і батьки не зможуть знайти та почитати обрану книжку. Втім, хто шукає, той таки знайде книжку та варіант її майбутнього прочитання.

Таємнича модель, або Правда про справжнього автора.

Як виховати у дітей правдивість та академічну доброчесність

У рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості» у рубриці «Літературні читання» ми популяризуємо цікаві твори української літератури.

Мою увагу привернула книжка видавництва «Веселка». Це Микола Трублаїні, оповідання «Дівчинка під парашутом» та «Таємнича модель» із циклу оповідань «Пригоди в повітрі». А особливо запам’яталася Гандзя Голубка. Ця легендарна дівчинка спочатку пережила пригоди польоту під парашутом у перші роки свого дитинства, коли малеча ще цілком не усвідомлює того, що відбувається з нею. Проте залишаються яскраві емоційні враження, що сучасною мовою називаємо емоційним інтелектом. А в сюжеті оповідання «Таємнича модель» ми дізнаємося в останньому розділі «Гандзя Голубка» про те, що дівчинка пускала всі свої авіамоделі з дому, де вона живе. Гандзя сама побудувала ці моделі. Мотивація до авіамоделювання у дівчинки була дуже сильною. Адже перебуваючи вдома, вона цілий рік не могла ходити, а потім пересувалася повільно на милицях. Під час хвороби Гандзя настільки захопилася книжками про цей вид технічної творчості, що почала самотужки вдома будувати моделі з матеріалів, які діставала їй матуся. І незабаром ми дізнаємося про успіхи цієї мирної героїчної дівчинки у місцевій газеті.

Отож у рубриці «Літературні читання» в рамках Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості», популяризуючи кращі твори української літератури, а ще для кращого засвоєння, більш творчого, цікавого й пізнавального, сучасного переосмислення шкільної програми українськими дітьми під час канікул автор цієї статті створив серію короткометражних програм. В ефірі Леонід Гапєєв читає різні сюжети, це розділи оповідання «Дівчинка під парашутом». Кожен окремий розділ представляє собою маленький окремий сюжет. Під час таких відеоефірів ті з дітей та батьків, хто не має можливості почитати книжку, може окремі її твори послухати. «Гандзя Голубка», «Пожежа на літаку», «Рятування на парашутах», «Зонтики падають з неба», «Де Гандзя?», «Після дощу», «Хижак», «Літак шукає дівчинку», «Напад шуліки», «Невдача пілота», «Літак без мотора і пропелера», «Тихо…шш… шш… шш…» — Усі окремі маленькі сюжети є одним цілим художнім простором, своєрідною «територією дитинства», на яку варто потрапити і дітям, і дорослим. Бо усі ці пригоди дівчинки під парашутом знайдуть несподіване, а може, й цілком логічне, з точки зору сучасної психології, продовження у її житті. І про Гандзю Голубку, незаслужено забутий і одразу не помічений суспільством оригінальний винахід таки згадає у фіналі тодішня преса.

Не менш цікавим є й наступний сюжет. Отож, ми маємо можливість потрапити у літературну мандрівку з «Таємничою моделлю» Миколи Трублаїні. В ефірі можна почути такі розділи оповідання «Таємнича модель»: «Гарик цілком впевнений», «Змагання», «Чия модель?», «В школі», «Аеростат і модель», «Повідомлення в газеті», «Розшуки», «Гарик мовчить», «Подія на шкільному святі», «Втеча», «Гандзя Голубка».

Можу відкрити маленький секрет для небайдужих читачів та глядачів ефірів. На тих, хто дістанеться до фіналу обох оповідань, мандруючи та вболіваючи за долю достойних персонажів разом із «Дівчинкою під парашутом» та «Таємничою моделлю», чекає цікаве відкриття! Гандзя Голубка стане заслужено відомою, принаймні про неї нарешті-таки справедливо напишуть у газеті… Ось так, у нинішньому житті у третьому тисячолітті, ми цілком реально досліджуємо і тогочасні (за часів Миколи Трублаїні), і сучасні проблеми, пов’язані із авторським правом, академічною доброчесністю. Водночас вчимося поважати й цінувати авторство іншої людини, бо саме так можемо наблизитися до європейського сучасного світогляду.

В цілому ж, підсумовуючи загальні враження від прочитаного сюжету («Таємнича модель» Миколи Трублаїні), можемо зробити такі висновки. Прихована брехня стає відомою правдою. Головне ось що. Правда і справедливість перемагають, і тому для нашого сучасного життя ця літературна мандрівка стане мотивацією додатково повірити у себе, у чесність, порядність, добро і справедливість, які є в кожному з нас. Отож ці людські якості як справжні моральні цінності кожної людини варто активно розвивати, а не приховувати. Бо інакше прихована брехня у реальному житті стає відомою правдою.

Леонід ГАПЄЄВ,

автор ідеї Міжнародного фестивалю «Щастя у творчості»