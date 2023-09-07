Першовересневі вірші київського поета Євгенія Юхниці

У перше вересня другого року війни

Пишу лист-вірш подяки з поклоном –

Шкільним викладачам й першокла́сів бутонних.

Що… лишилися тут, де шахед – восени,

Як мільйони – не емігрували

До гостинних Берлінів та Ґаврів.

І заходять у клас життєсимволами!

І знайомлять з краями наливними.

23.08.2023 р.

Перед першим вересня

«Капустні» – почали

Залякувати, знищуючи школи.

Навчальний заклад розтрощили в Ромнах*.

І роздруковують листи

З погрозами для педагогів чесних…

А вчителі прасують блузки.

Тренують впевненість – обличчями.

І відчайдухами гуманістичними

Підуть у школи стежко-струсами!

23.08.2023 р.

На затрамбованому – гомонять, відсіви.

У бомбосховищі і побілили стіни!

Є лавки, і між ними вчителька відважна –

Шуткує, настрій підіймає підгаражний.

…І спинки розправляє, зігнуті у учнів.

Ті – сміливішають, підначують потужно.

Орієнтування, спорт стає так зрозумілим.

Стан-сміх відроджений – у педагога вмілого.

23.08.2023 р.

М’яч занесли хлопчаки

У криївку школи.

І на уроках маячних,

Коли спускають клас униз –

Ногами волейболять.

І фізик, з рухів маси й тиску,

Ні-ні, та і у м’яч поцілить.

...Йдуть уроки – не солісти,

А дебати променисті.

23.08.2023 р.

Каченятками зляканими за матусею

У підводний зарі́ст через хижих птахів,

Першогодки по сходах живою мотузкою

В укриття миготять при сирені лихій.сло

…Вскочать, на мішки-стільчики всядуться.

І розчулює знов школа я́сницями.

Тре́ма на доброту обертається.

Діти і вчителі – й тут у класі.

23.08.2023 р.