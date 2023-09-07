Першовересневі вірші київського поета Євгенія Юхниці

У перше вересня другого року війни
Пишу лист-вірш подяки з поклоном –
Шкільним викладачам й першокла́сів бутонних.
Що… лишилися тут, де шахед – восени,
Як мільйони – не емігрували
До гостинних Берлінів та Ґаврів.
І заходять у клас життєсимволами!
І знайомлять з краями наливними.
23.08.2023 р.
Перед першим вересня
«Капустні» – почали
Залякувати, знищуючи школи.
Навчальний заклад розтрощили в Ромнах*.
І роздруковують листи
З погрозами для педагогів чесних…
А вчителі прасують блузки.
Тренують впевненість – обличчями.
І відчайдухами гуманістичними
Підуть у школи стежко-струсами!
23.08.2023 р.
На затрамбованому – гомонять, відсіви.
У бомбосховищі і побілили стіни!
Є лавки, і між ними вчителька відважна –
Шуткує, настрій підіймає підгаражний.
…І спинки розправляє, зігнуті у учнів.
Ті – сміливішають, підначують потужно.
Орієнтування, спорт стає так зрозумілим.
Стан-сміх відроджений – у педагога вмілого.
23.08.2023 р.
М’яч занесли хлопчаки
У криївку школи.
І на уроках маячних,
Коли спускають клас униз –
Ногами волейболять.
І фізик, з рухів маси й тиску,
Ні-ні, та і у м’яч поцілить.
...Йдуть уроки – не солісти,
А дебати променисті.
23.08.2023 р.
Каченятками зляканими за матусею
У підводний зарі́ст через хижих птахів,
Першогодки по сходах живою мотузкою
В укриття миготять при сирені лихій.сло
…Вскочать, на мішки-стільчики всядуться.
І розчулює знов школа я́сницями.
Тре́ма на доброту обертається.
Діти і вчителі – й тут у класі.
23.08.2023 р.